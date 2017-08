Según Triaca una reforma laboral no va a "precarizar el trabajo"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó este miércoles que si el Gobierno avanza con una reforma laboral "no se va a precarizar el trabajo de nadie" y que la norma que se impulse será "consensuada entre todos los sectores".



"Definitivamente garantizo que si hacemos una reforma laboral no se va a precarizar el trabajo de nadie", sostuvo Triaca, luego de que el presidente Mauricio Macri confirmó que está en la agenda del Gobierno producir modificaciones a la regulación sobre el trabajo.



Triaca también señaló que "hay que descartar cualquier reforma no consensuada entre todos los sectores" involucrados y desestimó que se busque imitar las modificaciones legales que introdujo Brasil.



"La reforma en Brasil se adecua a lo que quiere hacer ellos, no a lo que necesitamos nosotros", explicó Triaca en declaraciones a FM Blue.



En tanto, el ministro señaló que "para tener una sociedad equitativa tenemos que discutir que privilegios va a ceder cada sector".



"Lo que hacen en Brasil no es necesariamente un espejo para Argentina", subrayó Triaca, quien evaluó que "muchas veces en la discusión de un convenio colectivo de trabajo con un solo sindicato afectás otros sectores".



Para avanzar con la reforma, confirmó que el Gobierno analiza la posibilidad de convocar a un "diálogo entre todos los sectores: gobierno, trabajadores y empresarios".



"No hay que temerle a los procesos de cambio, hay que adecuarse a ellos", puntualizó.