Según Macri, el conflicto docente no lo deja dormir

El presidente Mauricio Macri aseguró anoche que el conflicto docente no lo "deja dormir", al tiempo que se quejó de que los representantes sindicales del sector "no quieren dialogar y se oponen a una reforma de fondo".



"Este tema no me deja dormir. Me desvela y tenemos que ir a fondo en el debate. No puede ser que sigan tomando de rehén a los chicos", confesó el mandatario, quien indicó que los resultados de las pruebas Aprender revelaron que "más de la mitad de los chicos que termina el secundario no tiene el conocimiento mínimo de Matemática".



El jefe de Estado lamentó que los sindicatos docentes "no quieren dialogar y se oponen a una reforma de fondo".



"Hace más de diez años que hacen paros. Y eso no tuvo ningún resultado. No hacen autocrítica", resaltó el líder del PRO.



Por su parte, la primera dama, Juliana Awada, manifestó que "los que más se perjudican son los chicos, que son el futuro. Eso es lo triste".