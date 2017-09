Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado, afirmó que las autoridades "están haciendo todo lo necesario para que se mantenga la desaparición forzada" del joven.



"Santiago es víctima nuevamente de la desaparición forzada de persona", dijo Heredia, quien argumentó que "se sigue haciendo que se busca" a Maldonado pero que en realidad "no se lo está buscando".



"Sabemos que no está Santiago y que no se lo está buscando", afirmó Heredia, quien se quejó de que "se sigue haciendo que se busca a Santiago".



La letrada insistió en que "los testimonios están acreditados (en cuanto a) que Santiago fue brutalmente golpeado por gendarmes y subido a la camioneta".



"Hay más testigos que estuvieron (en el lugar) que tienen que declarar", señaló Heredia, quien precisó que "ee los testimonios surgen las contradicciones de los propios gendarmes".







santiago_maldonado_facebook_6.jpg Una de las nuevas fotos que difundieron los familiares de Santiago Maldonado

En declaraciones a Radio Rivadavia, la abogada resaltó que "hay testigos que dicen que Santiago fue fuertemente golpeado, subido a un unimog y cambiado a una camioneta".Por otra parte, desestimó afirmaciones de la candidata a diputada nacional por el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires Elisa Carrió, quien señaló que "hay una operación de sectores del narcotráfico que quieren la cabeza de la ministra" de Seguridad, Patricia Bullrich."No encontramos ninguna relación de la desaparición de Santiago con lo que dijo Elisa Carrio", dijo.Al respecto, indicó que "quienes sufren cada vez más la politización del caso son Santiago y su familia".