Según datos de la Corte Suprema, en 2016 hubo un 8% más de femicidios que en 2015

Según el último informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, hubo un total de 254 mujeres asesinadas en 2016 en todo el país, 8% más que el año anterior, y el 6% de los agresores era pareja o ex pareja, una tendencia que se mantiene.



Los datos incluyeron por primera vez a las mujeres trans y travestis (cinco hechos en total) y representa un incremento en los casos, ya que en 2014 hubo 225 femicidios y 235 en 2015.



Otros datos salientes son que, a raíz de los femicidios, 244 niños y adolescentes perdieron a sus madres y que sólo en 60 casos las víctimas habían realizado una denuncia previa.



Según el relevamiento, realizado en base a las causas vinculadas a muertes violentas de mujeres o niñas, independientemente de que se hayan tipificado o no como femicidio, 123 de las víctimas tenía entre 21 y 40 años al momento de ser asesinadas y 55 de ellas entre 41 y 60.



En tanto, hubo 34 asesinatos de jóvenes de entre 16 y 20 años; 17 de mujeres mayores de 60 y el resto son de menores de 15 años.



En estas causas fueron imputados 258 hombres, de los cuales el 47 por ciento está bajo investigación, el 21 por ciento en etapa de juicio, el 9 por ciento fue condenado y ninguno fue absuelto.



La mayoría de los imputados (149) tienen entre 19 y 40 años; 71 de ellos entre 41 y 60; 10 de ellos mayores de 60; 8 entre 16 y 18; y sólo 3 menores de 16.



Un dato central del informe es el vínculo entre agresor y víctima: el 61 % eran parejas y ex parejas, el 14 % era un familiar, el 11 % conocidos y sobre el resto no hay datos.



Los distritos con más cantidad de casos fueron Buenos Aires (90), Córdoba (23), Mendoza (21), Santa Fe (18), Ciudad de Buenos Aires (14), Salta (10), Jujuy (10) y Entre Ríos (10).





Sin embargo, la tasa más alta de femicidio del país se registra en Jujuy, donde asciende a 2,68 cada 100.000 mujeres, ya que la población de sexo femenino estimada en 2016 fue de 372.961.El informe del Registro Nacional de Femicidios de Argentina se realizó por primera vez en 2015 a través de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, a cargo de la jueza Elena Highton de Nolasco, sobre datos solicitados a todas las jurisdicciones del país.Ese primer informe arrojó que durante 2014 hubo 225 mujeres que fueron víctimas de femicidio y fue el primer relevamiento oficial sobre la temática.No obstante, desde 2008 la Asociación Civil La Casa del Encuentro realiza anualmente un conteo a partir de las noticias publicadas en 120 diarios de distribución nacional y provincial, así como de las agencias de noticias.