Se disolvió la asociación de bonistas que querían cobrarle a Argentina

El presidente de la TFA y ex titular del Banco Central italiano, Nicola Stock, presentó un balance definitivo de la experiencia iniciada en noviembre de 2002 en el que detalló el acuerdo de reembolso con el gobierno argentino a través del cual más de 100.000 ahorristas italianos recibieron el pago de un importe equivalente al 150% del valor nominal original de las obligaciones en “default”, señaló un cable de la agencia ANSA.



"El acuerdo fue posible gracias al gobierno del presidente Mauricio Macri, pues con el precedente ejecutivo de Cristina Kirchner las negociaciones se empantanaron", dijo Stock en una rueda de prensa.



La adminstración kirchnerista buscó invalidar el reclamo de los holdouts -a los que de manera general denominaba fondos buitre-, a quienes propuso un canje de deuda en 2005 y su posterior ampliación en 2010.



Del total de acreedores existentes tras el default decretado a principios de 2002 por la Argentina, alrededor del 7% de los tenedores no aceptaron la propuesta y el conflicto finalmente fue resuelto a principios del año pasado, tras la asunción de Macri como jefe del Estado.Stock dijo que "fue un proceso complejo" en el que la TFA acudió en queja ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y, tras el acuerdo con el gobierno argentino, desistió de seguir adelante con ese reclamo ante el organismo multilateral.



"Hemos evitado la decisión final de la institución de arbitraje internacional gracias al acuerdo firmado por el presidente argentino Macri", recordó Stock.



"Apreciamos la voluntad del presidente Macri de moverse con madurez y enfrentar un problema de larga data”, subrayó Stock.



El ex titular de la banca italiana indicó que TFA constituyó una “experiencia única que debería ser replicada" dado que "representa el único modelo de tutela del ahorro de inversores “retail” que ha alcanzado todos sus objetivos, al punto que los resultados han sido considerados por los expertos de mercados financieros como más allá de toda expectativa".