Scioli: "Para ayudar al país no necesariamente hay que ocupar un cargo"

El excandidato presidencial Daniel Scioli habló de la actualidad de la Argentina, criticó algunas de las medidas económicas de la actual gestión y consideró que su objetivo ahora es "aportar ideas, colaborar y mirar hacia el futuro".



De vacaciones en la ciudad balnearia de Mar del Plata, el exgobernador bonaerense no descartó volver a presentarse en un futuro a presidente, aunque aclaró que está pensando "de qué manera y lugar puedo colaborar más para ayudar a la Argentina".



"Hay que partir de un análisis de la realidad y plantear ideas superadoras; para ayudar al país no necesariamente hay que ocupar un cargo", aseguró al respecto durante una entrevista que mantuvo con Diario Popular.



En términos económicos, Scioli explicó: Una de las cosas que más me preocupan es el endeudamiento nacional, que se está trasladando a las provincias y también a niveles individuales, porque mucha gente que no puede llegar a fin de mes recurre a la tarjeta de crédito y asume compromisos solo para comprar alimentos".



Por otra parte, el también vicepresidente del PJ dijo que si hubiera sido presidente, habría avanzado "en una segunda etapa de la industrialización del país, y no sustituir producción nacional por importada", además de "incrementar la oferta y no retroceder en la capacidad del poder adquisitivo".



Para el excandidato a jefe de Estado, "el Gobierno debe poner todo su esfuerzo orientado a recuperar y reactivar la economía en cuanto a su expansión, que genere más puestos de trabajo, que propulse el comercio".



Scioli habló además de las denuncias en su contra por supuestos viajes personales en avión que habría pagado con dinero de la provincia y aseguró que lo tomó "con mucha tranquilidad": "Sé que son chicanas que cada tanto aparecen y que, finalmente, se resuelven en los ámbitos correspondientes.



Finalmente, el exmandatario bonaerense se refirió a las criticas que recibió la actual gobernadora, María Eugenia Vidal, por haberse ido de vacaciones a México en medio de las inundaciones que afectaron el norte de Buenos Aires.



"Tiene derecho a tomarse unos días de vacaciones como cualquier persona. Además, es ilógico pensar que por estar en un determinado lugar las cosas se van a solucionar; hoy, con las nuevas tecnologías, lo que está lejos lo tenés cerca", cerró.