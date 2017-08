Schoklender: "Inevitablemente tendrían que haber procesado a De Vido, pero es el intocable"

El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender resaltó este martes que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi "inevitablemente tendría que haber procesado a (el exministro de Planificación Federal Julio) De Vido" porque "todos los contratos y pagos llevaban su firma", ante lo cual afirmó que el diputado nacional "es el intocable".



"Una cosa buena es el hecho de que se hubiesen animado a procesarla a Hebe, porque ya era absolutamente escandaloso. Y eso muestra que algunas cosas están cambiando, un poquito pero cambiando. Hebe, gracias a su prestigio histórico, gozó de una impunidad absoluta por todo lo que hacía o decía", sostuvo el exintegrante de la organización de derechos humanos.



En diálogo con Radio La Red, el procesado en la causa que investiga irregularidades financieras en el manejo de los fondos manifestó que "si procesan a (el exsubsecretario de Obras Públicas Abel) Fatala y a (el exsecretario de Obras Públicas) José López, inevitablemente lo tendrían que haber procesado a De Vido, porque la totalidad de la firma de los convenios salía con su firma. El que autorizaba la totalidad de los pagos era él. De Vido es el intocable".



"De Vido es responsable no sólo del saqueo del Estado durante más 12 años, sino también de todas las muertes de la Tragedia de Once", agregó.



En ese sentido, Schoklender aseguró que "todos los programas y desfalcos que se hicieron en el Estado, incluyendo los fondos que se destinaban a gran parte de las obras de Sueños Compartidos, se hacía con transferencia de partidas del Tesoro Nacional" y señaló que "esa reasignación de partidas llevaba la firma siempre del Presidente o Presidenta y de los jefes de Gabinete que fueron pasando y que ahora se hacen los boludos".



Ante ello, recordó que la iniciativa investigada en la Justicia empezó "en 2005, cuando estaba Alberto Fernández, después Sergio Massa, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina".



E insistió: "Todas las obras que están cuestionadas, incluidas las de Sueños Compartidos, no se podrían haber realizado sin la firma de Hebe, los jefes de Gabinete, Julio De Vido y la Presidenta (Cristina Kirchner)".



Consultado sobre la decisión de Martínez de Giorgi de procesar a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Schoklender subrayó que "se probó que todas las firmas en los contratos, balances, auditorías y libros de actas son de Hebe".



"Otra cosa buena que salen de esta resolución es que una pericia de la facultad de Ingeniería acreditó que la calidad de construcción de las viviendas, que decían que eran una porquería, era inmejorable, infinitamente superior al resto de las empresas constructoras que contrataba el Estado a través del Plan Federal de Construcción de Viviendas. Y también se pudo acreditar que no hubo pago de sobreprecios", agregó.



A la vez, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo remarcó que se pudo acreditar que después de que su renuncia a la organización "Hebe decidió suspender el pago a todos los proveedores, echó a todos los ingenieros, arquitectos y contadores y también suspendió también el pago de la moratoria de cargas sociales".