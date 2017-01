Luego de que Mauricio Macri recibiera a los referentes de la UCR en la quinta de Olivos, uno de los fundadores de Cambiemos, Ernesto Sanz , aventuró hoy que el oficialismo volverá a polarizar con el kirchnerismo en las próximas elecciones legislativas.Para el dirigente radical, "el peronismo no ha podido salir de la trampa del kirchnerismo". En diálogo con Radio Mitre, el ex senador consideró que la sociedad deberá elegir entre "volver al populismo" o continuar en el "camino hacia el progreso".

Durante el reportaje, Sanz elogió la gestión del Presidente y remarcó que "no es cierto que Macri no admita opiniones diversas". "El Presidente está domando el potro en la Argentina. Y domar el potro en la Argentina no es una cosa menor. Y probablemente haya algunos sectores interesados en mostrar un presidente de manera distinta. Maneja el equipo, no es cierto que no admita opiniones diversas. Al contrario, puedo dar fe que me ha escuchado siempre y no siempre he ido a decirle cosas que a él le gustan escuchar", aseveró.

Respecto de los cambios en el equipo de gobierno, el ex presidente de la UCR advirtió: "Los Gabinetes no son rígidos, tienen que tener una dinámica y flexibilidad".

Sanz fue uno de los comensales en la cumbre de Macri con el radicalismo en la quinta de Olivos. Cerca de las 23, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , y el presidente de la UCR , José Corral, brindaron una conferencia de prensa en la que aseguraron que durante el encuentro se definió crear una mesa electoral de Cambiemos para definir las estrategias en cada distrito. Dijeron que no se habló de las polémicas declaraciones del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

"Fue una muy buena reunión, muy positiva, todos nos planteamos, y cuando digo todos, incluido el Presidente, la necesidad de que Cambiemos debe dar este año un paso más adelante en lo que ha sido su historia", apuntó.

Y añadió: "Ahora viene en 2017 un desafío enorme que es el de transformarse de lo que antes fue un frente electoral y parlamentario en una sólida coalición política. Estamos muy fuertes, muy sólidos, muy entusiasmados, lo noté al Presidente muy enchufado".

Consultado sobre las eventuales tensiones internas que podría generar el armado de listas, Sanz consideró que en el oficialismo "hay un profundo estímulo por la unidad". "Unidad es la unidad del concepto. Pertenecemos todos a Cambiemos, todos tenemos el mismo plan y visión estratégica del país, no retroceder y aprovechar estas elecciones para profundizar nuestro mensaje. Lo que no implica, en la práctica, que no pueda haber competencia en algunos distritos. Tal vez eso genera más potencia en la marca Cambiemos".