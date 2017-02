Sanz: "Cristina será candidata, pero en octubre el kirchnerismo será una expresión secundaria"

El ex titular de la UCR y uno de los artifices de la alianza Cambiemos Ernesto Sanz opinó que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner será candidata en las elecciones de octubre, en las que "el kirchnerismo será una expresión secundaria".



"Por una parte creo que Cristina Kirchner tiene tantos asuntos judiciales pendientes, tantas cuentas por rendirles a los argentinos, que es una falta de respeto al país volverla un objeto electoral. Pero así y todo, pienso que será candidata. Hay un porcentaje menor, pero importante, de argentinos que se referencian en ella y van a pedirle que los represente", apuntó en una entrevista publicada hoy en el portal "Nuevos Papeles"



"Más allá de eso, el kirchnerismo será en octubre una expresión secundaria. La candidatura de Cristina Kirchner será la repetición de la historia de Menem en 2003: una minoría electoral intensa, incapaz de construir mayorías y que representa un pasado nostalgioso más ligado al deterioro del país que al progreso de Argentima", agregó.



Sanz señaló que los dirigentes de la Unión Cívica Radical expresaron al presidente Mauricio Macri que la coalición Cambiemos "debe dar un paso más adelante, poner una tercera velocidad", luego de haber sido "un exitoso frente electoral en 2015"



"De eso conversamos en Olivos (la semana pasada), coincidimos con el Presidente en que este año electoral, hace falta más y mejor Cambiemos combinado con buena y eficaz gestión", agregó.



El dirigente negó "rotundamente" que la UCR se sienta "marginada" por el gobierno y recalcó que Macri "sabe que hay muchos radicales preparados, formados y dispuestos para ayudarlo: de hecho ha dado señales claras en ese sentido en las últimas semanas incorporando a respetados especialistas vinculados a nuestros equipos técnicos".



"Además, el gobierno de Cambiemos representa cabalmente los principios políticos del radicalismo: federalismo, respeto republicano, fortalecimiento institucional e igualdad de oportunidades para todos. Los radicales nos sentimos parte activa de este gobierno de cambio y reconstrucción", puntualizó.



"No creo que tenga que haber internas descarnadas en Cambiemos, tampoco creo que sea necesario hacer incorporaciones contranatura, hay que armar listas de manera inteligente, representativa y con un mensaje claro: fortalecer el cambio para no retroceder diez años", remarcó Sanz.