Sala: "Quieren que me venga abajo, pero no les voy a dar el gusto"

La jefa de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, que el miércoles fue condenada por la Justicia de Jujuy a tres años de prisión en suspenso en su condición de instigadora en la causa por la agresión al gobernador Gerardo Morales, aseguró que aún siente fuerzas para seguir luchando, pese a los supuestos intentos del gobierno provincial de derrumbarla anímicamente.



La dirigente piquetera ofreció una entrevista a Radio Del Plata durante la jornada de lunes, pero acordó con el programa Llega el Día que la misma se publicara después de la sentencia.



"Yo siento que lo que está haciendo el Gobierno es tratar que una se empiece a bajonear y deprimirse. Pero no les voy a dar el gusto. Hay toda una patria esperando levantar después de los 12 años que nos han robado acá. Esto de que quieran que me venga a abajo, no lo van a lograr", dijo Sala durante una charla telefónica desde el penal del barrio Alto Comedero.



La referente de la agrupación social volvió a arremeter contra el gobernador Morales, a quien acusó de armar una masiva campaña en su contra para poder perpetuarse en el poder sin la presencia de una resistencia social.



"Jujuy se ha vuelto una provincia militarizada. A los chicos con remeras de Tupac Amaru, les pegan. Es terrible verlo. Es impresionante cómo abunda la desocupación, la pobreza, todo", detalló.