Sala culpó al gobernador Morales por su prisión: "Está indignado porque soy peronista"

A casi un año de haber sido detenida, y en medio de la presión internacional por su liberación, Milagro Sala enfrenta hoy, por primera vez, un juicio oral. Es por el escrache que la Tupac Amaru le hizo en 2009 al entonces senador y actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; causa en la que dirigente social está acusada como "co autora por instigación" de "amenazas coactivas y daño agravado".



"Lo que pedimos es justicia, nada más", alcanzó a gritar la líder de la Tupac durante un cuarto intermedio. Pero enseguida cuando los medios se acercaron, la Policía hizo un vallado humano delante de ella y no se la volvió a escuchar.



"Siento que lo de Gerardo Morales para mí es una persecución de 8 años que vengo sufriendo", dijo al subir a declarar.



La primera de las cuatro audiencias previstas por el Tribunal Oral Federal comenzó a primera mañana en el centro de San Salvador de Jujuy. En la sala están presentes los tres procesados: además de Sala, los miembros de la Tupac Graciela López y Gustavo Salvatierra, señalados en la denuncia como quienes lideraron aquel día la agresión a Morales.





Entre los elementos de la causa figura una supuesta llamada al hermano de Gerardo Morales. “Decile a tu hermano que ya va a ver lo que le va a pasar”, lo amenazaron, según fuentes denunciantes.Tras el cuarto intermedio, empezaron a declarar los procesados. Graciela López, señalada como una de las agresoras, es la primera. Luego, se abrirá el micrófono para escuchar a los más de 15 testigos, que comenzarán a desfilar por el estrado.A su turno, Salan negó los cargos en su contra y le apuntó al gobernador. "Me dió indignación y bronca que me culparán de algo que no hice", afirmó. Y agregó: "Que se haya realizado una reunión para hacer esto contra Gerardo Morales, es totalmente mentira".Al tiempo que acusó, en su extensa exposición, a Morales: "Está indignado porque soy peronista".Pero señaló que no guarda rencor contra el mandatario jujeño. "Siento mucho el rencor de Morales hacia mi persona, que en menos de 6 meses me llene de tantas causas", sentenció.El gobernador y denunciante del episodio no estará presente, pero presentará un escrito, al igual que su hermano Hector Freddy Morales.