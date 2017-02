Rige el alerta amarilla en el Volcán Lanín

Las autoridades neuquinas suspendieron por 48 horas los ascensos al Lanín luego que se detectara una sucesión simultánea de eventos sísmicos en el interior del volcán y se declarara el alerta amarilla.



La actividad había sido normal este miércoles tanto en el Parque Nacional como en el paso fronterizo, pero el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Chile confirmó la elevación de alerta amarilla del volcán, tras constatarse un incremento energético que superó el nivel de línea de base.



"No hubo evacuados y la actividad del volcán fue muy baja", aclaró Carlos Corazini, intendente de Junín de los Andes ante la prensa local. Según el funcionario, ni hoy -jueves- ni mañana -viernes- habrá asensos al volcán, debido al alerta amarilla, que regirá durante 48 horas como indica el protocolo.



"Hace más de 100 años que el volcán no tenía ningún tipo de manifestación", agregó Corazini. Luego que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Chile confirmara la elevación de alerta amarilla del volcán, tras constatarse un incremento energético que superó el nivel de línea de base, se conformó el Comité de Emergencia preventivo en Junín de los Andes.



El Comité indicó que a las 15:24 de este miércoles se advirtió una sucesión simultánea de eventos sísmicos volcano-tectónicos y tremor espasmódico, como se conoce a la sismicidad asociada a movimiento de fluidos al interior del volcán. Eso sucedió en combinación con sismos de largo período; de hecho, el primer enjambre sísmico presentó 59 eventos en 45 minutos.



"La actividad fue de baja magnitud y se registró a una profundidad de 2 a 4 kilómetros al sudoeste del volcán", explicó el director del organismo chileno, Mario Pereira, a LM Neuquén.



La alerta amarilla se mantendrá durante 48 horas y en caso de no haber novedades retornaría al nivel verde. El Volcán Lanín que está ubicado en territorio argentino y chileno, es considerado activo, y tiene una altitud de 3.776 metros sobre el nivel del mar y no registra actividad desde el siglo XVIII.