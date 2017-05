Recuperado, Macri comió locro y evocó a "los corajudos"

El presidente Mauricio Macri participó activamente en el Museo del Bicentenario, en la Casa Rosada, de un locro acompañado de empanadas, entre centenares de invitados en los festejos del 25 de Mayo.





Estuvieron el pleno del gabinete, miembros del cuerpo diplomático extranjero, jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y también representantes de organizaciones de la sociedad civil, como cooperativas y fundaciones.





Visiblemente recuperado tras sufrir el día anterior una descompensación en Ecuador cuando participaba en el acto de asunción del presidente, Lenín Moreno, Macri recordó a quienes llevaron adelante la gesta revolucionaria de Mayo y dijo: "Esos corajudos decidieron ser protagonistas y eso es lo que de vuelta hoy se necesita en la Argentina, que cada uno sea protagonista y haga el mayor esfuerzo para que los que hacemos, lo hagamos cada día mejor, y así construir una sociedad y un país mejor".





"En el día de la Patria, les digo que vamos por el camino correcto y que lo tenemos que hacer juntos, que no es la tarea de un presidente, ni de un gobierno, ni de unos pocos, sino de todos", señaló.





Le bajó la presión

"Estoy bien. Fue una descompensación con la altura, el cansancio acumulado del viaje no recuperado por Asia, fue un momento feo, pero no fue nada grave", contó el Presidente sobre lo sucedido en Ecuador.





El mandatario atribuyó a la falta de oxígeno y la altura su indisposición. "Me bajó la presión, tuve que hacer reposo hasta emprender la vuelta. Me chequearon acá cuando llegamos a las 3 de la mañana y me dijeron que estaba bien", completó.





"A raíz del desajuste en su salud, Macri fue invitado a trasladarse a una sala contigua al lugar en el que sufrió la leve descompensación, en la que un médico local y su médico personal le dieron de beber té de coca y le indicaron que comiese frutas", agregó la fuente oficial.





Ayer, momentos antes de partir hacia la Catedral para participar del tedeum, el Presidente compartió un desayuno con chocolate caliente con sus ministros y otros funcionarios nacionales en el Salón de los Bustos, y se lo vio de muy buen ánimo.





En cuanto al locro federal se destacaron los invitados de organizaciones sociales y barriales de todo el país, entre los que se cuentan cooperativas, comedores, merenderos, fundaciones y curas villeros con los que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, viene trabajando en diferentes iniciativas.





Cooperativas. Participaron del locro La Teodora, que fabrica alpargatas; la Asociación Peldaños, taller de producción para chicos con discapacidad, y otra de comunicaciones, que provee fibra óptica a cuatro villas. Comunitarios. También se hicieron notar los merenderos y comederos, como Rincón de Amor y Abuela Eduarda, este último que da apoyo escolar, desayuno y merienda.