El jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Héctor Recalde, aseguró hoy que la acusación del presidente Mauricio Macri tildándolo de liderar una "mafia de los juicios laborales" está relacionada con una presentación hecha ante la OIT para pedir que en la Argentina "no se ataque al fuero del trabajo".



"Me pareció inaudito. Fue en medio del juramento del nuevo canciller (Jorge Faurie), interrumpió al escribano (del Gobierno). No pertenezco a ninguna mafia, no conozco a ninguna mafia. Lo que sí vengo haciendo es defender al fuero del trabajo", sostuvo el dirigente peronista.



En diálogo con Radio La Red, el abogado laboralista subrayó que la semana pasada viajó junto a su par Abel Furlán a la sede de la Organización Internacional del Trabajo, en la ciudad suiza de Ginebra, en donde hicieron "una presentación ante el director general, Guy Ryder, para que exhorte al Presidente a que no viole la separación de poderes".



"Al atacar al fuero del trabajo está poniendo en tela de juicio a quienes tienen que resolver sobre los derechos de los trabajadores establecidos en convenios de la OIT, como libertad sindical, negociación colectiva", resaltó el legislador nacional. De esta manera, Recalde rechazó los dichos del jefe de Estado, que el pasado lunes había criticado a la "mafia de los juicios laborales" y había apuntado al dirigente kirchnerista.



En ese sentido, el jefe de la bancada opositora consideró que la presentación ante la OIT "tal vez haya sido un poco el motor de este pronunciamiento del Presidente".



"Pero llamarme mafioso y de liderar mafias es mucho", agregó el abogado laboralista, que recordó que en el 2000 le ganó "una querella por práctica antisidical" a Macri, que entonces estaba al frente del Correo Argentino, "que le costó una multa de 300 mil pesos".



En sus críticas a Recalde, el mandatario arremetió contra los letrados del fuero laboral que "convencen a un pibe, a un trabajador de una PyME, de que tiene que hacer ese juicio indebido, y se lo hacen ganar porque tienen armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos, y dejan a siete, ocho, diez o doce trabajadores en la calle porque la PyME cierra".



"A las PyMEs las pone como mascarón de proa para defender a las grandes" empresas, remarcó el dirigente del Partido Justicialista. Finalmente, al ser consultado sobre qué le diría a Macri si puede hablar con él, respondió: "´¿Por qué me dijo eso?´ Nada más".