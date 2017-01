Reactivan causa de lesa humanidad contra el dueño de una azucarera

La procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Irma García Netto, dictaminó que corresponde dejar sin efecto la falta de mérito que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal otorgó a Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, y a su ex administrador, Alberto Lemos, que sirvió para apartarlos de dos causas por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1976 en localidades próximas a esa empresa de Jujuy.



La falta de mérito de la Sala IV abarca dos causas en las que ambos estaban procesados: una por el secuestro del ex intendente Luis Aredez y dos sindicalistas, y la otra por el secuestro de más de 20 trabajadores de Ledesma en la llamada Noche del Apagón.



En su dictamen, la representante de la Procuración General ante la Corte subrayó que en los secuestros de trabajadores y vecinos de Ledesma, consumados en las localidades jujeñas de Libertador, Calilegua y El Talar, colaboraron los responsables empresariales del principal ingenio azucarero del país con militares y fuerzas de seguridad.



García Netto dictaminó en consecuencia que corresponde dejar sin efecto las sentencias de la Sala IV de la Casación, que revocaron los procesamientos dictados en 2012 por el Juzgado Federal 2 de Jujuy y confirmados en 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta contra Blaquier y Lemos, quienes se desempeñaban en el momento de los hechos como presidente del directorio y administrador general de Ledesma SAAI.



En el fallo de 2015, que benefició a estos dos imputados, la Sala IV de la Casación dio por probado que la empresa aportó camionetas en las que los represores trasladaron a los secuestrados, pero negó el dolo, es decir, que Blaquier y Lemos conocieran el uso que se dio a los vehículos.



Sobre este punto, García Netto entendió, por el contrario, que el dueño y el administrador de Ledesma pudieron representarse cómo serían utilizados esos vehículos.



La sentencia de la Sala IV había sido recurrida por los fiscales generales Javier De Luca y Ricardo Weschler, quienes señalaron que la falta de mérito equivalía a un "sobreseimiento encubierto" y que la responsabilidad de Blaquier y Lemos debía dirimirse en un juicio oral.



En el dictamen conocido ayer, la procuradora fiscal sostuvo que los fallos recurridos incurrieron en arbitrariedad al valorar los elementos probatorios reunidos en las causas que investigan secuestros y otros crímenes cometidos entre marzo y julio de 1976.



Respecto de la causa en la que se investigan los delitos cometidos contra el médico y ex intendente radical de Libertador Luis Aredez y los sindicalistas Omar Gainza y Carlos Alberto Melián, dijo que las pruebas debían ser valoradas en el contexto en el que tuvo lugar la conducta atribuida a los imputados.