Randazzo se mostró con trabajadores ferroviarios en medio de los rumores sobre su candidatura

El exministro del Interior Florencio Randazzo se mostró junto a trabajadores ferroviarios en la estación de trenes de City Bell.



La visita del exministro a la estación ferroviaria se registró este domingo para presenciar el viaje de prueba de una formación antes de que comience a llevar pasajeros.



La actividad habría tenido el auspicio del gremio Unión Ferroviaria (UF), que encabeza Sergio Sasia.



El exministro estaría más cerca de confirmar su candidatura a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires para las elecciones de este año, decisión que lo llevaría a confrontar en una interna con la expresidenta Cristina Kirchner o con el candidato que ese espacio político designe.



Fuentes ligadas al exministro del Interior y Transporte durante la gestión anterior ratificaron a NA que Randazzo "no descarta ser candidato a senador", lo que alimenta las expectativas de los sectores internos del peronismo que se ilusionan desde hace tiempo con una "renovación" liderada por el de Chivilcoy, que deje atrás la hegemonía kirchnerista en el PJ.



Los sectores que empujan a Randazzo a hacerle frente al cristinismo son el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, el Grupo Esmeralda (liderado por los intendentes Gabriel Katopodis y Martín Insaurralde), el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) de Sergio Sasia, y dirigentes como Julián Domínguez (quien sueña con acompañarlo en la boleta como candidato a diputado nacional).



Esta mañana, el dirigente randazzista Guillermo Chaves afirmó que hay "sectores del peronismo, del movimiento sindical e independientes" que ven con buenos ojos que el exministro "sea una expresión que enriquezca al peronismo de la provincia de Buenos Aires".



Chaves aclaró que aún ningún partido presentó a sus candidatos y que tampoco se sabe si la expresidenta Cristina Kirchner buscará postularse.



"De a poquito pero me parece que vamos a ampliar el espectro del peronismo de la provincia de Buenos Aires", indicó Chaves en declaraciones a radio AM 950 Belgrano.



El exfuncionario del Ministerio del Interior consideró en ese contexto que hay sectores del Frente Renovador que pueden verse atraídos por una postulación de Randazzo porque, según dijo, ese partido "está pasando por una crisis de identidad" a partir del acercamiento de Sergio Massa a Margarita Stolbizer.