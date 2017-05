Randazzo inició su campaña para medirse con el kirchnerismo

Dirigentes que impulsan la candidatura del ex funcionario difundieron los videos, en los que se muestran los principales logros de la gestión de Randazzo, como la renovación ferroviaria o la implementación de trámites digitales para el nuevo DNI.

La música que acompaña las imágenes también hace referencia a las primarias, en las que Randazzo busca enfrentar al kirchnerismo: mientras se ve al ex ministro saludar a pasajeros y operarios ferroviarios, se escucha de fondo los temas Pasos, de Soda Stereo, y Paso a paso, de Ciro y Los Persas.

"Yo prefiero las PASO" es el eslogan de los spots con los que el ex ministro avanza otro escalón en su campaña para las próximas elecciones legislativas, en las que competirá a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, enfrentando al candidato del kirchnerismo, sea el ex gobernador Daniel Scioli o la ex presidenta Cristina Kirchner