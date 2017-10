El primer candidato a senador nacional por Cumplir, Florencio Randazzo, insistió con que "si el peronismo hubiera ido a una PASO", habría conseguido "un volumen de votos mucho mayor", al tiempo que también apuntó contra el oficialismo al considerar que es un "Gobierno insensible".



"Si el peronismo hubiera ido a una PASO hubiéramos tenido un proceso de legitimación mucho mayor, un volumen de votos mucho mayor. Se comete el mismo error que en 2015", sostuvo el exministro del Interior y Transporte durante una entrevista con Diario Popular.



En esta línea, el exfuncionario ratificó que "hubiera sido buenísimo" ir a una interna dentro del PJ con la expresidenta Cristina Kirchner y destacó que las primarias son "una herramienta formidable porque pone en manos de la ciudadanía quiénes van a ser los candidatos de cada partido".



Para Randazzo, durante la gestión del kirchnerismo "hubo un proceso de inclusión en materia jubilatoria y una economía con desarrollo del consumo interno importante", pero también "dificultades y errores que la sociedad ya los saldó cuando votó en 2013 y 2015".



Además, el candidato peronista también criticó a la exmandataria nacional por haber dicho que "el Estado no tuvo la culpa" en la tragedia de Once.



"Me pareció desacertado e inapropiado. Hay un juicio oral con 21 condenados. En esa tragedia hay 52 muertos y familias que van a sufrir toda la vida. Hay que ser prudente y esperar que la Justicia actúe", opinó al respecto.



Por otra parte, Randazzo apuntó contra el Gobierno, al que calificó de "insensible" por aplicar "las recetas que ya fracasaron en los 70 y los 90" como el "endeudamiento, enfriamiento de la economía a partir de la caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo, aumento desmedido de tarifas de luz y de gas".



"Votar a candidatos de Cambiemos para que no vuelva a Cristina es un error, porque va a ser interpretado como una ratificación a las políticas de este gobierno. Y votar a Cristina para castigar a Macri es creer que los problemas de hoy se resuelven volviendo al pasado", advirtió.



El candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, que en las PASO quedó cuarto con poco menos del 6 por ciento de los votos, dijo sentir "un enorme orgullo de que 600 mil bonaerenses nos hayan acompañado" y aclaró que no se arrepiente de haberse postulado.



"Estamos convencidos de que hicimos lo que teníamos que hacer.



Pusimos sobre la mesa valores que en la política parecen perdidos, como la palabra y la honestidad. Es un espacio que se nutre de convicciones muy profundas, que no pasa por el oportunismo político por los cargos", explicó.