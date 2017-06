"¿Quieren unidad?, vuelvan al bloque del que se fueron", dijo Máximo Kirchner a disidentes del FPV

El diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) Máximo Kirchner sostuvo que "la unidad" del peronismo "ya se puede ir construyendo", si regresan los legisladores que en el último año y medio se fueron de su bloque, a quienes aseguró que serán recibidos "con los brazos abiertos".



"Si quieren la unidad del peronismo, ya la podemos ir construyendo, porque pueden volver al bloque del que se fueron. Nosotros los vamos a estar esperando con los brazos abiertos", dijo el legislador en un discurso que pronunció en el cierre de un "cabildo abierto" de militantes realizado anoche en la ciudad bonaerense de Avellaneda.



Afirmó que si todos los sectores del peronismo bonaerense coinciden en la búsqueda de una unidad electoral, se podrá construir una mayoría en la Argentina, "no sólo para ganar una elección", sino para que cuando sus legisladores se sienten en su banca, "hagan lo que tienen que hacer", según un comunicado difundido por el FpV.



"Charlamos, tomamos unos mates y vemos como hacemos para construir una mayoría en la Argentina que permita detener este ajuste. Estamos dispuestos, no lo duden, no tengamos miedo. Hay que ponerse de pie y dar la pelea", instó a quienes abandonaron su bloque.



Máximo Kirchner recordó que su madre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que "por lo menos va a caminar" en la campaña electoral del peronismo, por lo que "preparémonos para acompañarla".



Junto a su compañera de bancada Juliana Di Tullio, el líder de "La Cámpora" formó parte de la presentación de "Bases Ciudadanas", un espacio conformado por personas que se integraron a la militancia kirchnerista en las semanas previas al balotaje de 2015, y que desde hace algunos meses desarrollan un trabajo político-territorial en distintos municipios del Gran Buenos Aires, como La Matanza, Hurlingham y Avellaneda, entre otros.