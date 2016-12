Pruebas PISA: Yasky denunciará una maniobra del Gobierno para que la Argentina quede afuera del ranking

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, denunciará ante la Internacional de la Educación para América Latina una maniobra del Gobierno nacional para que el país fuera excluido de las pruebas PISA.



En su carácter de presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, Yasky anunció que llevará ante el secretario general de esta organización, Fred van Leeuwen, un informe, en base a documentos que exponen la maniobra que habría realizado el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación para que los resultados de las evaluaciones, que evidencian un crecimiento del país en todas las áreas (lectura, matemática y ciencias), sean excluídos del ranking, informó El Destape.



La noticia la confirmó Yasky en una conferencia de prensa en la que estaba presente el ex ministro de Educación Alberto Sileoni, luego de que se expusieron las aclaraciones sobre el marco de muestra que el Gobierno objeta ante la OCDE.



"Tenemos evidencia suficiente para apoyar que más de 3000 escuelas elegibles para PISA fueron omitidas del marco muestral", arranca el correo enviado el 22 de junio pasado desde la cartera que dirige Esteban Bullrich.



"Consideramos que estos problemas identificados son suficientes para dejar en claro que Argentina no cumple las normas de PISA", continúa en la exposición.



"Debido a esto, solicitamos una comunicación oficial de la OCDE en las siguientes 24 horas, diciendo que la muestra nacional de Argentina no cumple las normas de PISA. Por otra parte, es necesario que los resultados de Argentina no sean accesibles al público", cierra el correo.



El equipo de pedagogos y técnicos que impulsó este informe, denunció que funcionarios de la actual cartera educativa del gobierno de Mauricio Macri solicitó que la OCDE deje afuera al país del ranking. El reclamo, según publica El Destape, se sustenta en "la exclusión aleatoria de 3.069 escuelas" por parte del kirchnerismo.



Sin embargo, el informe que se presentó hoy explica que se basan en el relevamiento anual de 2013, sin tener en cuenta que a 2015 muchas escuelas secundarias que tenían solo el ciclo básico o el ciclo orientado superior se estaban unificando en una nueva escuela secundaria.



Además, entre los motivos por los cuales no corresponde incluir las escuelas mencionadas por la actual gestión, explicaron que se debe que hay escuelas que se dieron de baja entre 2014 y 2015, que solo contaban con educación primaria al momento del envío del marco muestral y que sólo tenían un ciclo de educación secundaria a reestructurar.