Prohibieron la venta de decenas de alimentos y cosméticos

A través de la Disposición 2506/207, la ANMAT prohibió la comercialización del producto "Miel Artesanal" de la marca El Pana. Según se indica en los fundamentos del texto, el artículo "carece de autorizaciones de establecimiento y de producto y estar falsamente rotulado al consignar números de registros que no le corresponden, resultando ser un producto ilegal". "Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio", se explica.