Prohíben el uso el de los "spinners" en una escuela de Buenos Aires

Las autoridades de la Escuela del Sol, ubicada en el barrio porteño de Palermo, enviaron este martes una nota a los padres en la que solicitan que los chicos no lleven los "spinners" al colegio, en el primer caso de un establecimiento educativo que prohíbe el uso del juguete que se puso de moda.



"Debido al tiempo que lleva a los docentes el cuidado, el que no lo usen en clase y la adicción que causa el spinner, les pedimos que no lo traigan a la escuela", dice la nota que el colegio envió a los padres.



En algunos colegios de los Estados Unidos, el juguete también fue prohibido por la distracción que generaba en los chicos.



El dispositivo fue inventado por Catherine A. Hettinger en la década de los noventa con fines terapéuticos para el tratamiento de autismo y para estimular la concentración ante problemas de falta de atención de los chicos.