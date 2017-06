Procesaron a tres hijos de Luis D´Elía por el ingreso irregular que tuvieron a trabajar en la ANSES

La jueza federal María Servini de Cubría procesó a tres hijos del dirigente kirchnerista Luis D´Elía por el presunto ingreso irregular a la ANSES y por no contar, entre otras cosas, con título secundario.



Se trata de Pablo, Facundo y Luis D´Elía, a quienes les fijó 12.500 pesos de embargo a cada uno; y también dispuso la misma medida a los funcionarios de la ANSES procesados Julio Casavelos y Paula Sabrina Torres.



Todos fueron procesados por el artículo 253 del Código Penal que prevé penas de "multa de 700 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años" para el funcionario público "que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales".



"En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales", indica el Código Penal. La causa se inició en 2014 a partir de una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por irregularidades cometidas en el ingreso de los tres a la Anses en 2008, pues se cuestiona que no contaban con título secundario y no estaban suficientemente capacitados para el puesto.



Servini de Cubría consideró que al momento de ingreso de los tres a la ANSES estaba vigente el Convenio Colectivo de Trabajo, actualizado ese mismo año, que preveía como condición la tenencia de título secundario.



"Tampoco procede toda vez que los antecedentes laborales que mencionaran los hermanos Pablo y Facundo D´Elia en sus respectivos currículos laborales no pudieron ser constatados a lo largo de la presente encuesta", sostuvo la jueza.



"A dicho informe debe sumársele la falta de respaldo documental a la hora de presentar sus respectivos currículum en tanto del análisis de los legajos personales no surge ningún tipo de acreditación, certificado o constancia que permitiera aseverar la experiencia informada, como así tampoco se ocuparon de acreditar dichas circunstancias a la hora de ofrecer sus respectivos descargos, limitándose únicamente a cuestionar la finalidad de la presente Investigación", añadió Servini de Cubría.