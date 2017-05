Probation para Xipolitakis: multa de 20 mil pesos, tareas comunitarias y zafó del juicio por el vuelo de Austral

La Justicia concedió el pedido para realizar tareas comunitarias y pagar 20 mil pesos hecho por la vedette Victoria Xipolitakis, quien de ese modo zafó del juicio en el cual ella y dos pilotos eran investigados por poner en peligro la aeronavegación de un vuelo de Austral de mediados del año pasado.





La decisión contó con la aprobación de la jueza María Gabriela López Iñiguez tras el acuerdo entre las defensas y la fiscal federal Stella Scandura.





El acuerdo prevé que los dos pilotos y la vedette paguen 20 mil pesos cada uno: en el caso de Xipolitakis, además, que durante un año y seis meses, en los cuales debe abstenerse de concurrir a alguna cabina de vuelo, tendrá que realizar tareas comunitarias en Caritas en promedio unos cuatro horas por semana hasta cubrir 288 horas.





Asimismo, el piloto Patricio Zocchi Molina también se le fijó tareas en el hospital aeronáutico central por 288 horas, total de un año y medio, a cuatro semanales.





En tanto, sobre el copiloto Matías Soaje el plazo es por un año y para realizar tareas comunitarias en la parroquia Nuestra Señora de la guardia en Florida, Vicente López, y por un total de 96 horas.





Xipolitakis está acusada por infringir el artículo 190 del Código Penal, que prevé penas de prisión de 2 a 8 años al que "ponga en peligro la seguridad de una nave".





El hecho ocurrió el 22 de junio de 2015 cuando la mediática vedette viajó desde el Aeroparque Jorge Newbery a la ciudad de Rosario en el vuelo AU 2708 de Austral, y fue invitada por los pilotos a permanecer en la cabina del avión.





Según la acusación del fiscal de primera instancia, Carlos Rívolo, la vedette fue invitada por el comandante Zocchi a ingresar en la cabina del Embraer y con su permiso fue que ella "operase el acelerador del avión durante la fase crítica de despegue".





En ese sentido, consideró que los videos que dieron origen a la causa "ratifican de manera certera" que la vedette "operó el acelerador y que Soaje fue quien le dio las indicaciones relativas a 'cómo y cuándo acelerar'; 'si había que acelerar más y cuándo 'soltar'".





Los videos a su vez "también exhiben la preocupación de Zocchi en el video extraído del Iphone de Xipolitakis", en frases como"¿Esto no va directo (...) a Showmatch, no?" o "Mirá Vicky, yo me voy a hundir, pero vos te venís conmigo".





En su fallo, la jueza consideró que se habían reunido los "elementos objetivos y subjetivos para el otorgamiento del beneficio de la suspensión del juicio a prueba", tras entender entre sus argumentos que la Corte Suprema acepto la procedencia de este tipo de alternativas cuando la pena es menor a tres años, por

el mínimo del delito.





"Cabe señalar que el descongestionamiento de la Justicia se ha convertido ya en un beneficio secundario de la ley, propendiendo a que los tribunales orales puedan concentrar sus esfuerzos en aquellas causas penales de mayor envergadura jurídica, a la que deberán asignarse prioritariamente los magros recursos con que se cuenta", consignó la jueza.





El comandante y el copiloto deberán realizar el curso de capatacion de CRM (Cockpit Resource Managment) que brinda el gremio de Pilotos Union Aviones de Lineas Aereas (UALA).