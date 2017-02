Presentan un recurso contra la prohibición de publicitar vino en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires

La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la sanción y reglamentación de la Ley 5708 de la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe la publicidad y la promoción de bebidas alcohólicas en la vía pública y pidió que se excluya al vino.



"Somos conscientes que nuestro producto tiene alcohol. Pero considero que no es justo equiparar al vino con el resto de los productos industrializados de ésta categoría", manifestó la presidente de la entidad, Hilda Wilhelm, ya que la norma aprobada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 24 de noviembre prohíbe la publicidad de todas las bebidas alcohólicas en la vía pública y el auspicio, por parte de marcas de estas bebidas, de actividades culturales, sociales, deportivas de acceso libre y gratuito en el ámbito de la Ciudad.



"La vitivinicultura argentina está a favor del consumo responsable y sin excesos, pero consideramos que este tipo de reglamentaciones causarán un severo perjuicio en la pérdida de los niveles de ocupación en las zonas vitivinícolas de origen y afectará la imagen de Argentina a nivel internacional", agregó.



Coviar consideró en su presentación que "la Ley 5708 es incompatible con legislación nacional previa emitida por el Congreso de la Nación, como lo es la ley de creación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 y la ley que declara al vino argentino como la Bebida Nacional. Ésta última tiene entre sus objetivos, la difusión de las características culturales que implica la producción, elaboración y consumo del vino argentino y sus tradiciones".



Por su parte, el diputado Luis Petri informó sobre un proyecto de declaración, en el cual solicita a la Legislatura porteña que "revea" esta ley y se excluya al vino de la misma, a la vez que solicitará en el Congreso Nacional la modificación de un artículo de la ley que promueve al vino como Bebida Nacional estableciendo y que establezca precisión que la publicidad del vino no puede tener otras prohibiciones que las establecidas en la Ley de Lucha contra el Alcoholismo y en la Ley de Tránsito.



"Esto es necesario para evitar las asimetrías en las legislaciones de las distintas provincias. Creemos que hay que tener en cuenta que el vino es Bebida Nacional y lo que culturalmente significa para Argentina y el mundo", indicó Petri.



En tanto, la senadora Anabel Fernández Sagasti afirmó que “el gobierno de Rodríguez Larreta intenta desviar la atención ante la vergonzosa falta de controles de la macabra fiesta TIME WARP, donde murieron jóvenes por la desidia de las autoridades del gobierno porteño” y tildó la medida de "demagógica".



Por último, el ex gobernador de San Juan y diputado nacional, José Luis Gioja, sostuvo que la normativa porteña es "una injusticia muy grande. Estas medidas son absolutamente discriminatorias y es obligación de los legisladores defender al vino en su lugar de bebida nacional".