Precandidata reclama una ley que despenalice plenamente el aborto

La primera precandidata a legisladora porteña por Evolución, Débora Pérez Volpin, se declaró a favor de la despenalización del aborto para que no "sigan muriendo mujeres en abortos clandestinos".





La periodista y candidata de Martín Lousteau para la Legislatura sostuvo que la discusión sobre la interrupción voluntaria de embarazos "es un tema de salud pública" y como tal "debe ser debatido en el Congreso".





"Celebro que se hable de este tema durante la campaña. Es un tema sensible, pero sostengo que la despenalización del aborto tiene que ser debatida en el Congreso. Creo que es un tema de salud pública, hay que encontrarle la mejor forma para despenalizar el aborto, porque que sea ilegal no quiere decir que no se hagan abortos clandestinos", sostuvo en declaraciones a radio Futurock.





Aclaró que "ninguna mujer elige abortar" y que por el contrario deja en ellas "una huella indeleble para siempre".





"Pero no podemos permitir que sigan muriendo mujeres por abortos clandestinos, especialmente porque las que más daño sufren son las que tienen más dificultades económicas", reflexionó.





En diálogo con radio Mitre argumentó además: "En los países desarrollados que tienen aborto legal y que cumplen con todos los eslabones de la cadena, han logrado bajar la tasa de aborto al mínimo indispensable".





"No se pueden modificar las cifras. Que el aborto sea ilegal no quiere decir que no se practique, hay una cuestión de hipocresía detrás", insistió.

Contrapunto con Bullrich

Días atrás, el candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich se había pronunciado en contra de la legalización del aborto a partir de una llamativa comparación con el slogan Ni una menos, que indignó a organizaciones feministas.





"Ni una menos si hay una beba adentro, porque también la estás matando. Por eso mi posición en contra del aborto; lo cual no quiere decir que no tenemos que estar cerca de esas mujeres", había dicho Bullrich.