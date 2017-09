"Por primera vez hay una salida de un populismo económico, sin crisis y sin muletas"

El jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña, remarcó hoy que "por primera vez" hay en el país "una salida de un populismo económico, sin crisis económica y sin muletas", en referencia a lo que ha logrado el gobierno de Mauricio Macri en los casi dos años que lleva de gestión.



"Por primera vez hay una salida de un populismo económico, sin crisis económica y sin muletas que permiten un desarrollo sostenible. No hay un tipo de cambio fijo u otras barreras como el cepo que generaban un año de sensación de crecimiento y después caían de la manera más dura", dijo en una entrevista que publica hoy el diario La Voz del Pueblo de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos.

Argentina necesita "20 años creciendo al 3 por ciento" e ir reduciendo gradualmente el déficit fiscal, "para tener una economía más sana, con un enorme potencial", agregó.



"Hay pocos países del mundo con tanta brecha entre lo que son y lo que podrían ser. Necesitamos un gobierno decente, honesto, que haga las cosas bien y que le dé las herramientas al sector productivo, la infraestructura necesaria para que cambien este país", afirmó Peña.



Consideró también que la idea del gobierno es "recorrer el camino" de cambio "con la sensación creciente" de que cada día se está mejor y dijo respecto a la campaña que seguirán haciendo lo que vienen haciendo, que es "estar cerca de la gente".



"Haremos lo que venimos haciendo antes y lo que haremos después de la elección: estar cerca de la gente, escuchando temas, honrando este mandato de cambio que nos toca representar, mostrar que se puede gobernar de otra manera, entender el poder como un servicio, poner el foco en resolver los problemas que tenemos acumulados como sociedad y trabajando en equipo", puntualizó.



Peña también se refirió al contexto laboral, y anticipó que "cualquier cambio" tendrá como objetivo la "inclusión de los que están en el sector informal" y los que están "fuera de la ocupación".



"No hablaría de una reforma laboral, sino tener la vocación de reformar todo lo que tiene que ver con el contexto laboral para generar una inclusión de los que están en el sector informal laboral y los que están fuera de la ocupación", puntualizó.



Peña también destacó el crecimiento de los créditos hipotecarios, tanto para los sectores más vulnerables, a través de Procrear, como de los que están dirigidos a la clase media.



"Creemos que el restablecimiento del crédito es central para todos porque impacta en el sector productivo, en los créditos Argenta en los jubilados", manifestó el jefe de Gabinete.



En cuanto a la inflación, dijo que este año será "la más baja de los últimos diez" y proyectó para el 2018 una disminución "aún mayor".



"Claramente, con la baja en la inflación y el fortalecimiento de las paritarias, será el año de mayor alivio, más allá de lo que tenga que ver con la obra pública", enfatizó.



En cuanto a las partidas previstas en el presupuesto nacional para sostener a las clases más vulnerables, dijo que en el 2018 "un 76 por ciento del presupuesto nacional estará orientado a los servicios sociales en general" y que explicó que no se trataba de "una política de ingresos como había antes", sino una "decisión política de mejorar la estructura de los sectores más vulnerables".



Finalmente, resaltó que "la credibilidad del gobierno" permite que el país se endeude "a la tasa más baja de la historia" y afirmó que si se recibe un país como este gobierno recibió a la Argentina, "hay que financiar con deuda o con impuestos o con inflación".



"No es bueno aumentar la carga tributaria, lo que queda por hacer es tomar deuda", resumió el jefe de Ministros, que le dijo a la oposición, que critica que el gobierno tome deuda, que "si creen que hay que bajar el déficit más rápido, primero que digan cómo".



Finalmente, destacó que "será el primer año en cien de historia argentina que se logra crecer al mismo tiempo que se baja el déficit fiscal, el gasto público, la carga impositiva y la inflación al mismo tiempo".



"Esto es un sendero que vamos a seguir recorriendo. Reformar la estructura impositiva va a favorecer la generación de empleo que es central porque coloca a un país en condiciones para salir de la pobreza", concluyó.