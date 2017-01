Polémica con Bolivia por los dichos de Bullrich sobre extranjeros presos por narcotráfico

Los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre los extranjeros presos por narcotráfico fueron hoy motivo de roces políticos con el Gobierno de Bolivia, que manifestó su "indignación" por las declaraciones, mientras que su par de Interior, Rogelio Frigerio, le recordó al país vecino la "buena predisposición migratoria de la Argentina".



El cónsul de Bolivia en la Argentina, Jorge Tapia Sainz, aseguró este miércoles que el Gobierno de su país estaba "indignado" por los dichos de Bullrich, quien en el marco del endurecimiento de la política migratoria que encara el Gobierno se había pronunciado el último martes a favor de "ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú" porque "el 33 por ciento" de los presos por narcotráfico son de esas nacionalidades.



El cónsul boliviano reaccionó ante esas declaraciones y advirtió: "Estamos indignados con estas apreciaciones. Altas autoridades del Estado argentino están hablando con una ligereza que nos alarma. Nos indigna que venga de una alta funcionaria del gobierno argentino".



En diálogo con Radio 10, Tapia Sainz criticó la "generalización", al tiempo que señaló que Bullrich mantuvo en abril último una reunión bilateral con el ministro de gobierno boliviano donde se tocó el tema y Bolivia se comprometió a mantener una lucha frontal contra el narcotráfico.



"Nosotros damos antecedentes penales y policiales para la radicación porque la ley argentina nos obliga a ello. Cualquier antecedente penal evita tener un trámite radicatorio en la Argentina. Nos llama la atención la generalización", señaló el cónsul, que además anticipó que a través de la Cancillería se tratará una protesta formal por las apreciaciones de la ministra.



Sainz sostuvo al respecto que Bullrich "dice que el 33 por ciento de los delincuentes por delitos federales como narcotráfico son extranjeros, pero no dice el otro 77 por ciento de que nacionalidad son" y agregó: "Debería realizar una labor de gobierno para dar educación y seguridad".



Horas más tarde, Frigerio salió a apaciguar los ánimos al afirmar que el Gobierno mantiene "permanente contacto con el cónsul y con las autoridades bolivianas" y subrayó que ellos "saben de la buena predisposición migratoria de la Argentina".



No obstante, recordó una política en particular que, según él, Bolivia aplicaba con los viajeros argentinos y tras hacer hincapié en el "permanente contacto" con ese país, agregó: "Sé además que han terminado con la medida ésa de poner un sello en los pasaportes argentinos que decía no puede trabajar ni estudiar ".



Frigerio se expresó así al ser consultado por los dichos del cóncul boliviano durante un acto en la Dirección Nacional de Migraciones, donde anunció la implementación del nuevo sistema de Información Anticipada de Pasajeros, destinado a reforzar los controles en el ingreso y egreso a través de aeropuertos.