Pitrola llama a enfrentar la reforma laboral y jubilatoria

El candidato a senador nacional del Frente de Izquierda por la provincia de Buenos Aires Néstor Pitrola pidió voto para que "no pase el plan de guerra del Gobierno contra los trabajadores".





Durante una actividad de campaña en Tigre, el postulante de izquierda advirtió que el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal apuntan a conciliar con "la burocracia sindical empresarial y los gobernadores del PJ" para "imponer la reforma laboral y jubilatoria".





"Macri y Vidal apelan a dos patas del llamado 'peronismo republicano' para imponer la reforma laboral y jubilatoria: la burocracia sindical empresarial y los gobernadores del PJ. Ellos dictarán la conducta de los legisladores, incluso de Unidad Ciudadana", alertó.





Pitrola recordó, en ese sentido, que el jefe de la UOM, Antonio Caló, "quien fuera el más fiel sindicalista se Cristina, fue en persona al Coloquio de IDEA a `aprender`: ya prepara la entrega de las condiciones y derechos laborales de los trabajadores".





"Bajo el paraguas de la entrega de la CGT el peronismo entero acordará con el Gobierno a cambio de mantener sus prebendas, negocios y posiciones de poder. Un fuerte voto al FIT y la conquista de diputados de izquierda reforzará la lucha del movimiento obrero para que el plan de guerra contra los trabajadores no pase", concluyó el dirigente trotskista, que continuará hoy con sus recorridas de campaña en San Martín y San Isidro.





En tanto, visitará La Plata y el jueves participará de la caravana que sale de La Matanza confluirá en Obelisco con otras que irán desde Avellaneda y desde el barrio porteño de Chacarita al acto de cierre de campaña del Frente de Izquierda.





Por su parte, Myriam Bregman, que encabeza la lista de candidatos a legisladores porteños del FIT, denunció a través de spots audiovisuales los "negociados" que pretendería hacer el Gobierno de la Ciudad a través de la "privatización del espacio público".





Al respecto, mencionó el plan en marcha para vender un edificio de Vialidad Nacional, de terrenos del Tiro Federal, y de un parque lindero a la Facultad de Derecho de la UBA (destinado a la construcción de un Centro de Convenciones).





"El modelo de ciudad de (Horacio Rodríguez) Larreta y (Elisa) Carrió es el de una privatización tras otra del espacio público", consideró.





Y agregó: "Cuando decimos que no es lo mismo si están o no los diputados del FIT en la Legislatura o en el Congreso es porque somos los que no avalamos con nuestros votos estos negociados".