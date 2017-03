Piñera: "Los presidentes deben desligarse de sus intereses y es lo que hace Macri"

Los presidentes "deben desligarse de sus intereses y es lo que hace (Mauricio) Macri", dijo el ex mandatario chileno Sebastián Piñera acerca de los conflictos de intereses entre el mundo empresarial y la gestión de gobierno.



"Los presidentes deben desligarse de sus intereses y poner su capacidadal al servicio de sus compatriotas. Y eso yo creo que es lo que está haciendo el presidente Macri", apuntó en una entrevista que publica hoy el diario porteño Clarín.



Macri, con quien Piñera se reunió el martes en la residencia de Olivos, está asistiendo a Argentina como a "un enfermo grave", sostuvo el ex mandatario chileno (2010-2014).



Señaló que en su caso particular tomó una serie de medidas para evitar conflictos de intereses "mucho antes" de llegar a la Presidencia de Chile, entre ellas la creación de un "fideicomiso ciego" al que transfirió sus bienes y negocios de modo de "desligarse de la administración de las empresas".



"Macri también creó un fideicomiso ciego", comentó Piñera al indicar que el mandatario argentino "ha tomado muchas medidas" para evitar los conflictos de interés.



"La Argentina era como un enfermo grave. La receta era que le aplicaban morfina. La morfina puede suavizar pero no cura nada. Macri y su actual gobierno han puesto a la Argentina en el quirófano, no a corazón abierto como algunos querían, con una política de shock", puntualizó.



"Le está haciendo operaciones quirúrgicas, lo que no es cómodo ni agradabale, pero es la única forma de que Argentina se vuelva a poner de pie", agregó Piñera quien señaló que vio a Macri "con ideas claras, con fuerza, con decisión y entusiasmo" para gobernar.