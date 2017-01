Pichetto quiere en el FPV a Massa y a Randazzo

El jefe del bloque de senadores del PJ-Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, pidió "un cambio generacional" en el peronismo con la presencia de Sergio Massa y Florencio Randazzo, aunque el diputado del Frente Renovador Felipe Solá consideró "muy difícil" que el ex intendente de Tigre y líder de ese espacio compita en una interna del justicialismo.

Pichetto consideró que el PJ "no debe volver a cometer errores" y tiene que propiciar "un proceso que tiene que dar lugar a la generación de los 40 y 50 años", ya que ahí "aparece una camada muy interesante entre los que están Randazzo, (Sergio) Massa y gobernadores jóvenes".

"Al caso de Urtubey (Salta), que ya tiene una trayectoria, hay que sumarle el de San Juan (Sergio Uñac), el de Chaco (Domingo Peppo) y el de Entre Ríos (Gustavo Bordet)" enumeró Pichetto en una entrevista que le concedió a un diario porteño.

El senador aclaró, no obstante, que "el peronismo tiene que terminar con algunas taras autoritarias" y abandonar "el modelo de conducción rígido que se ejercitó desde el poder" durante el kirchnerismo para "volver a tener confiabilidad".

Sobre Massa, opinó: "Lo sigo viendo como una figura interesante. Me parece que habría que encontrar un espacio común para dirimir el liderazgo en 2019", en alusión a una instancia de elecciones primarias del PJ.

Sobre el futuro del partido en cuanto al perfil ideológico, Pichetto explicó que "el armado de una alternativa tiene que tener una clara visión internacional, una propuesta económica para no volver a cometer errores y un modelo para la seguridad pública".

Además, volvió a criticar al kirchnerismo al hacer alusión a la necesidad de que el peronismo abandone "el modelo de conducción rígido" y que -según él- le "ha hecho daño en la relación con la sociedad", al tiempo que aclaró que el FPV fue solamente "una alianza electoral", mientras que "el peronismo es la estructura central".

En cambio, consultado también por el futuro del peronismo, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá dijo que ve "muy difícil" que el Sergio Massa participe en una elecciones PASO con los candidatos del peronismo y advirtió que "no" imagina tampoco a la ex presidenta Cristina de Kirchner aceptando competir "en una interna" en caso de que decida candidatearse.