El senador peronista Miguel Ángel Pichetto, uno de los principales interlocutores de la oposición que tiene el Gobierno en la Cámara Alta, aseguró que el Ejecutivo debe "enviar alguna señal" para resolver la polémica que planteó el proyecto opositor para modificar el Impuesto a las Ganancias.



En este sentido, consideró que "la pelota está del lado del Gobierno para salir de una situación compleja" . "La propuesta (original que hizo Casa Rosada) es muy pobre para los sectores del trabajo, hay que lograr equilibrio, mejorarla; puede haber un acuerdo entre el Ejecutivo con ámbas Cámaras", aseguró.



Durante la jornada de ayer, Pichetto fue uno de los senadores que articuló con funcionarios nacionales, con sus colegas de bancas y con los gobernadores para que el Senado no avance esta semana en la sanción del proyecto de ley impulsado por la oposición y que tiene media sanción de Diputados.



Sin embargo, se manifestó crítico con el Ejecutivo y dijo que "hay un Gobierno que no tiene mayorías parlamentarias y a veces actúan como si las tuviera; en esto hay mucha tara de los asesores", al tiempo que consideró que "no se le prestó la debida atención" a la discusión parlamentaria por el tema Ganancias.



"Es cierto el desatino de enviar un proyecto de ley que no tenía el consenso del sector del trabajo, fue un error que se manda en (sesiones) extraodinarias. Nadie se pega un tiro en el pié. Hubo una torpeza infinita, salvo que quieran hacer del el hecho una victimización, y parece que nadie se quiere hacer cargo", indicó Pichetto.