Peña admitió que si no se baja la pobreza se "fracasará como gobierno"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que los integrantes de la gestión del presidente Mauricio Macri deben tener "más velocidad en todas las áreas" para "resolver problemas".



"Tenemos que llegar más rápido. Nos tenemos que exigir como gobierno ir a una velocidad muy rápida. Arrancamos de un piso muy bajo, pero las cosas se van a lograr", afirmó Peña.



En declaraciones al canal LN+, el funcionario insistió por otra parte en que "no hay razones objetivas para que se lleve adelante un paro nacional" y sostuvo que la convocatoria responde "más a razones de política interna del mundo sindical que a una consigna clara".



"El país está mejor objetivamente en términos institucionales, democráticos, políticos y económicos también, aunque por ahí no en la misma velocidad para todos. Lleva tiempo; vamos 15 meses", dijo Peña.



El jefe de ministros indicó asimismo que si no se reduce la pobreza, la gestión de Cambiemos "fracasará como gobierno".



"Nuestra sensación es que hoy, con la baja de la inflación y el aumento del poder adquisitivo, la pobreza volvió a bajar. Igual, falta muchísimo", indicó.



También consideró que "el Estado está haciendo la inversión más grande en protección social, proporcional a su presupuesto, que se haya hecho jamás".



En forma paralela, rechazó que pueda convertirse en candidato a legislador en las próximas elecciones.



"No hay ninguna posibilidad de que deje la Jefatura de Gabinete. La única posibilidad es que el Presidente lo disponga, pero hoy no hay ninguna posibilidad de que sea candidato", señaló.