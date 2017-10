Para Randazzo, es un error "votar a Cambiemos para castigar a Cristina"

El candidato a senador nacional del Frente Justicialista Cumplir Florencio Randazzo sostuvo hoy que votar al oficialismo de Cambiemos "para castigar" a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner "es un error", que forma parte de la "polarización" del electorado.



Del mismo modo, consideró que votar a favor de la ex mandataria "pensando que se vota en contra del Gobierno es malo", porque eso significa creer que "los problemas actuales se resuelven volviendo al pasado".



"Cristina no va porque no quiere discutir los errores del pasado y Bullrich (Esteban, el candidato de Cambiemos) aprovecha y no va porque no quiere discutir el presente", dijo en una entrevista con Radio Mitre acerca del fracaso en organizar un debate público entre candidatos para las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo.



Además se lamentó de que "el común denominador es la polarización" y consideró que "eso es malo" para el país.



Randazzo, quien encabeza la lista de candidatos de Cumplir a senadores por la provincia de Buenos Aires, señaló que espera obtener un resultado similar al Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto pasado, cuando reunió el 5,94% de los votos.



Por otra parte, sostuvo que hay "una dirigencia política que hace de la corrupción un marketing" y reclamó que la Justicia actúe para esclarecer delitos de corrupción por los que se acusa a ex miembros del gobierno de Cristina Fermández de Kirchner.



"Sería fácil condenarlos yo, pero quiero un país serio donde sea la Justicia la que condene y no los dirigentes políticos", aseveró Randazzo, quien insistió en que durante su gestión como ministro de Interior y Transporte "se gestionó con transparencia".



"Una parte del sindicalismo es parte del problema y parte de la impunidad", indicó.



Acerca de los intendentes bonaerenses que le pidieron que se postulara y luego lo abandonaron opinó que "miran la encuesta con la calculadora en mano, y no para sostener una idea".



Randazzo insistió en que el único mecanismo para que el peronismo constituya una mayoría amplia son las PASO, por lo que volvió a cargar contra los candidatos "que dicen que son peronistas y no juegan" en las primarias paso del partido", en referencia a Cristina Kirchner y Sergio Massa, candidato de 1País.