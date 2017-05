Para Massa, Cristina necesita de los fueros y Randazzo amontona

El diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, sostuvo que una posible candidatura de la ex presidenta Cristina Kirchner en las próximas legislativas se debe a que necesita "fueros" y que la estrategia del ex ministro Florencio Randazzo de reclamarle internas al FPV-PJ "es una forma de amontonar".





"Nosotros no necesitamos entramparnos en la discusión entre quienes necesitan fueros y quienes quieren el presente de frustración de los argentinos. Hay una doble desilusión en los argentinos: el cambio que no fue y que eso sea remplazado por el regreso del pasado", sostuvo Massa al ser consultado sobre la eventual postulación de Cristina Kirchner en la Provincia de Buenos Aires





El dirigente opositor también cargó contra el ex ministro del Interior y Transporte, Randazzo y su intento de ir a una interna dentro del FPV-PJ, lo que calificó como "una forma de amontonar".





"Yo no me veo en una interna dirimiendo liderazgos con La Cámpora", dijo el diputado nacional, aunque evitó confirmar si competirá en los comicios para renovar su banca.





En esta línea, Massa también minimizó la salida de su espacio del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien ahora es el jefe de campaña de Randazzo: "No era importante, no formaba parte de mis equipos, no estaba en la conducción del partido", aseguró.





Por otra parte, el tigrense se mostró crítico además con el oficialismo, al insistir en que es "un Gobierno para pocos o para ricos" y denunciar que "está definiendo una matriz de defensa de sectores concentrados de la economía".





Más temprano, dirigentes de su partido lo habían salido a respaldar tras las críticas del secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.





Los referentes del Gobierno habían considerado que tanto Massa como el sector más kirchnerista del peronismo "formaban parte todos del mismo espacio político que gobierna desde los últimos 30 años y llevaron a la Argentina a uno de los peores lugares de su historia".





La líder del GEN y actual aliada del massismo, Margarita Stolbizer, criticó a Peña por lo que consideró como "descalificaciones" contra Massa.





"Cuando uno escucha las descalificaciones de Marcos Peña, uno piensa que es muy parecido a los anteriores jefes de Gabinete", advirtió Stolbizer.





En declaraciones a una radio porteña, la dirigente consideró además que "en éstas elecciones no está en riesgo el gobierno, sino la composición de las cámaras".





A su vez, la diputada massista Cecilia Moreau dijo que los funcionarios nacionales "tienen que dejar de hacer marketing y relato y brindar soluciones urgentes a millones de argentinos que la están pasando mal".





"Usan la plata de todos los argentinos para promocionarse, igual que los K . Una cosa es dar a conocer acciones que tienen que ver con servicios para el ciudadano y otra cosa distinta es llevar a cabo propaganda política publicitando la imagen del presidente", subrayó Moreau.