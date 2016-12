Para Macri, Cristina Kirchner "vive en su propio planeta y construye su propia realidad"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "siempre tuvo un problema, que es que vive en su propio planeta y construye su propia realidad", y afirmó que, "si lo hizo como mandataria, por qué no lo iba a hacer ahora".



"La ex presidenta siempre tuvo un problema, que es que vive en su propio planeta y construye su propia realidad. Si lo hizo como presidenta, porqué no lo iba a hacer después", dijo el mandatario a radio Mitre al ser consultado sobre la opinión respecto a Cristina Fernández, quien se considera una perseguida política y judicial.



Agregó que él "jamás" ha presionado a la Justicia, recordó que apenas asumió se presentó ante la Justicia para declarar en el marco de la causa conocida como los Panamá Papers, y consignó que "lo que quiere la ex presidenta es inventarse de nuevo una realidad propia".



Según Macri, lo que la ex presidenta está haciendo hoy ante la Justicia, es responder por "el nivel de ética que ha tenido su gobierno".



"Ella tiene que ir y contestar", sostuvo el mandatario, quien consignó que, pese a que "algún sector de la sociedad le reclama a la Justicia más velocidad", no le corresponde a él decir nada a la Justicia, porque es un poder independiente.



En el mismo plano, se refirió a la dirigente social Milagro Sala, detenida en Jujuy desde hace casi un año -el 16 de enero- y bajo investigación en distintas causas en la provincia de Jujuy.



En este sentido, Macri consignó que el Gobierno Nacional le transmitió a la Justicia de Jujuy "todas las críticas que llegan del mundo" por la detención de la dirigente social, pero remarcó que desde la provincia la Justicia dice que están aplicando "los mismos estándares que han aplicado siempre".



"Les he transmitido todas las criticas que vienen del mundo, y ellos dicen que están aplicando los mismos estándares que han aplicado siempre, con los procedimientos que establece el Código Penal", precisó Macri en alusión a los pedido de "inmediata libertad" de Milagro Sala formulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, y las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional.



En este marco, recordó que, "además de la Justicia provincial, también la investiga a la dirigente social la Justicia federal, que ayer la ha condenado", y señaló que "han habido muchas denuncias y testigos sobre las irregularidades que cometía Milagro Sala".