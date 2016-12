Para la UCA se estanca el desempleo alrededor del 10% y sube el subempleo inestable

Uno de cada cuatro trabajadores argentinos estuvo al menos una vez desempleado en el último año, según el informe presentado este jueves por el Laboratorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).



Aclara que los principales empleos plenos que se perdieron de 2015 a 2016 fueron los de menor calificación, pasando a ser precarizados.



El informe se refiere a “Empleo, precariedad laboral y desigualdades estructurales en la Argentina urbana”, presentado en rueda de prensa por el director de Investigación del Observatorio, Agustín Salvia.



Consigna además las siguientes observaciones:



-El empleo de baja calidad está concentrado en un 84% en el sector informal.-Los trabajadores asalariados y no asalariados sin aportes al sistema de seguridad social supera actualmente el 50 %.



-Casi 9 de cada 10 trabajadores en la actualidad no cree poder conseguir un empleo mejor al actual.



-La brecha de ingresos mensuales entre trabajadores con empleo pleno y el resto de los trabajadores supera actualmente el 50%.



-Las brechas de desigualdad en la calidad del empleo van de la mano de la productividad de los diferentes sectores sociales.



Habló en la presentación el sociólogo e investigador del Observatorio Eduardo Donza, quién realizó estas observaciones:



-De 2010 a 2016, se estanca el desempleo alrededor del 10% pero aumenta el subempleo inestable.

De ahí que aunque lluevan inversiones, no habrá derrame hacia los sectores menos dinámicos.

Tanto la desigualdad persistente como la pobreza estructural resultan de un modelo económico desequilibrado con efectos de exclusión.



-A pesar de la ampliación de políticas sociales, hay una parte de la sociedad que no puede ingresar al mercado de trabajo disponible.



-Nuestra tarea es poner en debate nuestros diagnósticos y resultados, no somos opositores ni oficialistas de ningún gobierno.



-No podemos dejar de observar que la falta de acceso a un trabajo decente deviene de un problema estructural a nivel social y económico.