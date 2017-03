Para la oposición, el discurso de Macri estuvo "alejado de la realidad"

Diputados de un heterogéneo arco opositor coincidieron este miércoles -aunque con matices- en sus objeciones al discurso pronunciado por el presidente Mauricio Macri en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso y dijeron que la visión del mandatario está alejada de los problemas de los argentinos.



El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, aseguró que discurso del presidente Mauricio Macri ante el Congreso Nacional "no solo describió una realidad que no existe" para la sociedad, sino que también fue "provocador".



A su vez, uno de los secretarios generales de la CGT y diputado massista, Héctor Daer, afirmó que el mensaje de Macri "está alejado de la visión que tenemos nosotros de la realidad que atraviesan los trabajadores" y dijo que la central obrera "no tuvo respuestas a sus demandas".



En tanto, su par de bancada Juan Brugge, delasotista y cordobés, destacó que Macri, en el primer tramo de su discurso, "decía que teníamos que estar juntos y salir adelante, lo que parecía una buena idea", pero "termino siendo un mensaje de campaña electoral cuando debía haber marcado el rumbo legislativo".



En tanto, el líder del bloque justicialista, Diego Bossio, aseguró que en el discurso de Macri "no hubo nada nuevo". "Esperábamos escuchar propuestas para las cosas que evidentemente no están bien y que los argentinos sufren a diario", puntualizó.



La diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, interpretó tras el discurso presidencial en la apertura de la sesiones ordinarias del Congreso que "las estrategias K y M" coinciden en "profundizar la grieta, que es funcional a ambos".



La legisladora expresó sus opiniones a través de su cuenta de la red social Twitter, donde aseguró que "Argentina necesita discutir el futuro con igualdad y decencia".



En tanto, el diputado aliado del kirchnerismo Carlos Heller sostuvo que "genera mucha preocupación un discurso que ya no tiene casi puntos de contacto con la realidad" y dijo que "parece que habló de Dinamarca y no de Argentina".



En tanto, el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso dijo que Macri "sigue mintiéndonos en la cara con lo de reducir la pobreza mientras cada día cierra una fábrica" y en ese sentido dijo que "Volkswagen anuncio la suspensión de 600 trabajadores la semana pasada y hoy mismo General Motors anuncio otras 350".



Al respecto, aseveró que "las palabras del presidente son cinismo puro". "Fue uno de los discursos más demagógicos que escuche en mi vida", completó.



A su vez, el diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola dijo que "fue un discurso de autobombo y autoencubrimiento, ya que eludió un balance de 15 meses de gobierno marcados por el desplome económico, la corrupción de Estado, la degradación social y la crisis política que atraviesa su gobierno".



Agregó que "en el comienzo, agradeció al Congreso que le aprobó todas las leyes del ajuste, lo que produjo un sudor frió en las espaldas del Frente Renovador de Massa, el PJ disidente y el propio FPV que dominando el Senado fue un sostén de la política de Macri con lo cual delató de entrada la "coalición del ajuste", con la que gobernó y que el Partido Obrero ha denunciado en cada momento".