Para Dujovne, la inflación no tendrá "cambios importantes" en el corto plazo

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió que "de ninguna manera va a haber un cambio importante" en la inflación durante los próximos meses, y abogó por una mayor competitividad para lograr una baja sostenida de los precios.



El funcionario explicó que "entre febrero y abril se concentran los incrementos de los precios regulados, pero de ninguna manera va a haber un cambio importante" con el nivel de inflación. "El Banco Central advierte esto para separar la inflación subyacente de lo que ocurre por los precios regulados. Es algo que hay que mirar como transitorio", evaluó Dujovne, en declaraciones radiales.



En las últimas horas, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, afirmó que la inflación tiene los "días contados", pero alertó que "vienen tres meses más delicados en materia" de evolución de los precios. Por otra parte, el ministro comentó que la industria "tuvo un año muy difícil (2016), fue muy afectada por la situación en Brasil; pero ya en diciembre se había frenado la destrucción de empleo".



"En enero pasado, pensamos que creó puestos de trabajo, así que yo diría que estamos empezando a crecer, los números lo ratifican. Se va a sentir con mucha más fuerza en la calle cuando pasen varios meses de este proceso", consideró.



En cuanto al precio del dólar, insistió: "el tipo de cambio que tenemos hoy es mucho más competitivo que el que recibió este Gobierno, lo cual no quiere decir que sirva para siempre, pero hoy no es un obstáculo para que la economía crezca".



Además, comentó que los precios en dólares, en la Argentina, "no son más caros que en el resto del mundo en el sector servicios, pero en algunos sectores de bienes sí. Y ahí hay una explicación muy clara, que tiene que ver con el nivel de protección que tiene la Argentina".