Para Dujovne, el reintegro del IVA en compras con débito "era un subsidio y no el más eficiente"

El designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, justificó la eliminación del reintegro del 5% del IVA en las compras con tarjeta de débito al señalar que "era un subsidio a los usuarios" de ese medio de pago, "y no era el más eficiente en términos de equidad".



"Lo que teníamos era un subsidio a los usuarios de tarjeta de débito, y no era el más eficiente en términos de equidad. Los sectores de bajos recursos usan menos la tarjeta débito que los de ingresos medios y altos", explicó el funcionario en una entrevista que publica hoy el diario La Nación, al ser consultado sobre la decisión del gobierno nacional de poner fin a la medida que regía desde 2001 para gastos de hasta 1.000 pesos.



En ese marco, Dujovne planteó que, "además, hay otro fenómeno y es que tanto en el Banco Central como en el resto del Gobierno estamos tratando de impulsar el uso del dinero electrónico, que no es sólo la tarjeta de débito".



"Nada de eso tiene devolución de IVA y, en este contexto, era un ruido para la universalización de medios electrónicos que haya uno beneficiado por sobre los demás", añadió.



Consultado sobre si existe alguna medida en agenda para compensar el impacto de esta decisión en la economía de la gente, el designado ministro de Hacienda respondió: "Acabamos de hacer una rebaja gigante en Ganancias, que ahora se llama impuesto a los ingresos. Vamos a remover el avispero y vamos ver unas cosas que juegan para un lado y otras para el otro. Es muchísimo más fuerte el impacto de Ganancias que el de las tarjetas de débito".



En ese sentido, Dujovne aseveró que "vamos a proponer una reforma tributaria integral", aunque aclaró: "Hoy es el primer día que estamos sentados acá. Es pronto para decirles qué vamos a hacer, dénme un tiempito".



"Mi obsesión es lograr bajar el nivel de informalidad de la economía argentina. El 35% es informal, en buena medida porque hay algunos sectores que no pueden enfrentar la carga tributaria. Los impuestos al trabajo son ridículos", remarcó el funcionario.



Además, advirtió que "tenemos una sobretasa del 40% por encima del salario de bolsillo, entre las contribuciones personales y patronales", y "sobre eso, después el empleado tiene Ganancias".



"La proporción de la carga impositiva en relación al salario de bolsillo es muy grande y atenta en contra de la formalidad. El impuesto al cheque también atenta en contra de la formalidad. Tenemos muchos objetivos fiscales a la vez", indicó el economista.