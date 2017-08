El primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, Esteban Bullrich, afirmó hoy que en las elecciones legislativas de octubre próximo "no hay más de dos alternativas", en alusión a su propuesta y la del opositor Unidad Ciudadana, que lleva a Cristina Fernández de Kirchner, y sostuvo que "la polarización no tiene nombre y apellido" sino que está relacionada con "la transformación definitiva en la provincia".



Además, el ex ministro de Educación aseguró que a los votantes que eligieron a la alianza oficialista el domingo último hay que "salir a buscarlos nuevamente" porque no están "confirmados" y "pueden cambiar el voto" en octubre.



"Acá no hay más de dos alternativas", dijo Bullrich en declaraciones a radio Mitre y subrayó como una de ellas a "la que está liderando (la gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal, que es la transformación definitiva en la provincia, sobre todo en la resolución de problemas y peleas que nunca se dieron".



"Esa es la polarización que hay, no tiene nombre y apellido, tiene una visión de la realidad. Lo que tenemos que lograr es seguir confirmando que podemos cambiar la realidad", continuó Bullrich.



El candidato oficialista consideró que Cambiemos realizó el domingo "una gran elección" pero apuntó que "ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando".



"Ni siquiera los que nos votaron a nosotros están confirmados, hay que salir a buscarlos nuevamente. Si no hacemos las cosas bien inclusive los que nos acompañaron pueden cambiar el voto", reflexionó.



Para Bullrich, los resultados de las PASO muestran que "los argentinos y los bonaerenses quieren ir por este cambio", en referencia a la propuesta del Gobierno, y que "todo ese discurso de que la mayoría no quiere ir por el cambio queda sepultado en el resultado electoral, que muestra que la mayoría de los argentinos quiere seguir este camino que hemos emprendido en diciembre de 2015 de transformar la Argentina en el país que queremos ser".



Respecto de los reclamos de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien denunció la manipulación del escrutinio provisorio que finalizó con el 95,68% de las mesas escrutadas cuando la diferencia a favor de Cambiemos se había reducido a unos 7.000 votos, el ex funcionario los consideró "parte del relato que quiere volver".



Consultado por el resultado a nivel nacional de los postulantes oficialistas a nivel nacional, Bullrich opinó que "lo que se confirmó es que Cambiemos es una alternativa seria de gobierno en todo el país" y destacó que en algunas provincias "se turnaban los mismos para gobernar durante 20 años" pero en estas elecciones el oficialismo "logró mostrarse en muchos lugares como una alternativa seria de gobierno a estos regímenes que estaban hace muchos años", y mencionó como ejemplos lo ocurrido en San Luis, La Pampa y Santa Cruz.