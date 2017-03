Pablo Moyano apuntó al kirchnerismo por los incidentes: "No nos van a apretar"

El secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, apuntó contra el kirchnerismo y la oposición gremial por el escrache al triunvirato de la CGT durante la multitudinaria movilización de ayer, convocada contra las medidas y el rumbo económico llevado adelante por el Gobierno.



"Nadie aprieta a la CGT", fustigó el representante sindical, al referirse sobre los grupos que repudiaron y tomaron el palco del acto de la central obrera. "No hagamos tanto lío por tres empujones. ¿Si creen que somos la burocracia sindical, por qué no hacen un paro ellos? Acá el que para el país es la CGT y la fecha la va a poner la CGT", desafió.



"No nos van a correr ni la línea 60 ni los muchachos kirchneristas, cuando su gobierno es el que más precarizó a los trabajadores", amplió. "Unos 200 muchachos empañaron todo, le hacen juego al Gobierno al haber incidentes", completó.



"Menos mal que no estaban los 40 mil camioneros adelante" del escenario, deslizó el gremialista, alentando la hipótesis de que el enfrentamiento pudo haber sido peor.



En su análisis sobre la interpretación de los hechos, el camionero expresó sus diferencias con la conducción actual de la central obrera, al afirmar que si "estaba Hugo Moyano" al frente de la entidad "esto no hubiera pasado y hubiera habido un paro mucho antes contra Macri".



Pablo Moyano reconoció que "hay bronca en los integrantes de la CGT por lo que pasó y porque no salió la fecha" de la huelga general, aunque confirmó que la medida de fuerza se llevará adelante ya que "hay un consenso importante" para realizarla.



"Esa discusión ya se agotó en el Comité Confederal de la CGT", precisó en el marco de su visita en solidaridad con los trabajadores de la empresa Sancor, donde se anunciaron al menos 500 despidos y el cierre de varias plantas.



Ayer, la movilización de la CGT finalizó precipitadamente cuando cientos de militantes sindicales y políticos cuestionaron la ausencia de medidas de fuerza para exigir un cambio de rumbo económico en el gobierno de Mauricio Macri que frene los despidos y el cierre de fábricas.



"Paro general, paro general", "pongan la fecha", "traidores", "se va a acabar, la burocracia sindical", fueron algunos de los principales reclamos y consignas contra el triunvirato encabezado por Héctor Daer (Sanidad), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Carlos Acuña (Estacioneros), quienes debieron retirarse de la marcha custodiados a raíz de las agresiones.



Fuente: Infobae.com