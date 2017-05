"Se trata de tapar el sol con las manos. Si hubo coimas de Odebrecht fue a los funcionarios kirchneristas, y estamos tranquilos, con la integridad y el rol que ocupa (el titular de la AFI, Gustavo) Arribas", expresó Peña por Radio Mitre en referencia a las declaraciones del "arrepentido" Leonardo Meirelles, quien culpó al funcionario del área de inteligencia de haber recibido pagos coimas.

Peña completó con que la acusación fue "un mamarracho jurídico" vinculado a la "vocación de manchar y pegar Odebrecht a (el presidente Mauricio) Macri de cualquier forma".



"No hay pruebas sobre sus dichos y es muy curioso que una persona que administró la transferencia de las coimas sólo se acuerde de Arribas. La Unidad de Información Financiera (UIA) ya demostró que no hay elementos para pensar que hubo coimas a alguien que incluso no era funcionario del gobierno, ni vivía en Argentina", en aquellos años (se investiga desde el 2007 hasta el 2014).



Sobre Gils Carbó dijo que "mientras ella esté y se vean maniobras que parecerían poco claras", el gobierno tendrá "una evaluación crítica".



"Por el momento estamos mirando con atención lo que pasa con el proceso judicial y la comisión investigadora del Congreso donde creemos que hay serios indicios de mala praxis", sostuvo el funcionario.





Al mismo tiempo Peña advirtió que Gils Carbó tiene la "obligación" de "hacer pública de forma inmediata" toda la información que pueda recibir sobre el accionar de la empresa "para desviar cualquier sospecha en su contra".



La Fiscalía General de Brasil le entregará el jueves próximo a la procuradora los videos y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina por la empresa, según confirmaron a Télam fuentes de la Procuración General de la República de Brasil, que, no obstante, explicaron que no habrá divulgación pública del contenido.



Se trata de uno de los capítulos extranjeros de la delación premiada de los 77 ejecutivos de Odebrecht más el patriarca de la compañía, la más grande empresa de ingeniería de América Latina, eje del caso conocido en Brasil como Operación Lava Jato.



En tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó hoy que la Procuración del Tesoro tiene bajo análisis todos los contratos vigentes de la constructora brasileña en el país, en un trabajo que realiza en conjunto con los distintos ministerios que tienen en su órbita las obras que obtuvo la empresa imputada por el presunto pago de sobornos.



El ministro aclaró que hacer cesar los contratos de Odebrecht es "una facultad que corresponde a cada uno de los ministerios", y puntualizó: "Hay obras contratadas por el gobierno anterior, con el Ministerio del interior, con el de Energía y con el de Transporte".



También para la semana próxima se espera una nueva reunión en Buenos Aires entre el gobierno argentino y los directivos de Odebrecht, como continuación de un encuentro que esta semana debió levantarse porque al mismo tiempo hubo allanamientos en la sede de la constructora brasileña en esta ciudad.



Desde Brasil, en tanto, fuentes de la Procuración brasileña consignaron que, a partir del jueves próximo, serán remitidos a la procuradora Gils Carbó los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina que, según la confesión de la propia empresa, habrían alcanzado los 35 millones de dólares entre el 2007 y el 2014.

