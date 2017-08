El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, desmintió que después de las elecciones de octubre el Gobierno busque llevar a cabo una reforma laboral, previsional o impositiva, y afirmó que el "único plan" de la administración de Cambiemos es "reducir los impuestos y darle alivio fiscal a la gente y sectores productivos".



"Quiero ser muy categórico. No hay ningún plan por parte del gobierno nacional para después de las elecciones, distinto a lo que venimos haciendo en estos 18 meses de gestión. No va a haber sorpresas. El único que tenemos es reducir los impuestos, y darle alivio fiscal a la gente y sectores productivos", sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio en una entrevista que publica el diario BAE Negocios.



Las declaraciones de Frigerio siguieron la misma línea de los dichos del presidente Mauricio Macri, quien el martes negó que el Gobierno tenga "en un cajón" un proyecto ya elaborado de reforma laboral o previsional, garantizó que "nada raro va a salir" en ese sentido "de un día para el otro" y remarcó que cualquier eventual transformación debería darse "fruto del consenso de toda la sociedad".



"Son cuestiones que si se debaten será por el consenso de todas las fuerzas políticas argentinas", señaló Frigerio y bregó por "disminuir el peso de los impuestos distorsivos sobre el sistema productivo, y los regresivos sobre las familias. Tenemos que bajar no sólo Ingresos Brutos, al cheque y al Trabajo. Los municipios deben dejar de esconder impuestos en tasas municipales. La tarea por delante es grande, pero el resultado será bueno", estimó.