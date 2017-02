La vicepresidenta, Gabriela Michetti, admitió que la supuesta recuperación económica que prevé el Gobierno viene a cuenta gotas, a paso lento, y exigió "acelerar" las medidas para generar más producción y trabajo.



"Un tema que no me deja conforme es que nos está faltando acelerar y hacer más dinámico este cambio de tendencia de las variables económicas. Veníamos con desempleo y ahora empezamos a tener creación de empleo", sostuvo la titular del Senado.



En diálogo con Radio Rivadavia, la referente del PRO subrayó que le "gustaría que fuera más rápido" el crecimiento del país.



"En estos meses el ojo va a estar muy puesto en que la producción y el trabajo crezcan más rápido", concluyó Michetti, quien en cambio celebró la reducción de los índices de inflación.



En este marco, Michetti respaldó a los funcionarios que llegaron desde el mundo empresarial y destacó que "tienen una lógica distinta de gestión y le dan aire e impulso" al Estado, aunque reconoció que "es cierto que uno a veces se va enfrascando en su propia lógica, su propio grupo, su propio entorno".



"Soy de las que cree que es bueno tener en un equipo de Gobierno en el Siglo XXI el aporte de algunas personas que vienen de las empresas y tienen una lógica distinta de gestión que le da mucho aire e impulso a la gestión estatal que venía y todavía sigue con una cosa de bajísima productividad", indicó.



La referente del PRO aseguró que "este Gobierno tiene un equipo sólido de gente que sabe de los temas y están preparados para tomar decisiones complejas".



"Sin embargo es cierto que uno a veces se va enfrascando en su propia lógica, su propio grupo, su propio entorno", reconoció Michetti.



En ese sentido, la vicepresidenta admitió que el Gobierno sufrió una "sacudida" en las últimas semanas con las polémicas generadas por el acuerdo con el Correo Argentino y el desestimado decreto para modificar el cálculo de los haberes jubilatorios y subrayó: "Ahora es un año en el que la política vuelve a tener un rol de vedette. Es un año en el que hay que ganar mucha adhesión para poder continuar con un programa de cambios".



Respecto a esa división interna entre los ex-CEOs y los políticos, Michetti indicó que "una cosa es el equilibrio entre gerentes generales del sector privado y gente que viene de la política, conoce bien el manejo de la política y puede gerenciarla; y otra cosa es cuando te vas para un extremo o para el otro".



"Ese balance, ese equilibrio va a ser el permanente desafío de liderazgo que tiene el Presidente, que hasta ahora lo viene haciendo bien", precisó.



Por otra parte, consideró que "es medio extremo" pensar que hay sectores opositores que quieren desestabilizar al Gobierno, aunque aseguró que siente que "hay un sector de la dirigencia, no sólo política, sino también parte de la dirigencia sindical, académica, de los intelectuales que parece que le molestara, que no entiende que le tiene que ir bien al Gobierno por el bien de todos. Esa gente está todavía encerrada en su bronca por haber perdido una elección".



Finalmente, la Vice se refirió a la líder de Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y a su vínculo con el mandatario. "´Lilita´ es una persona que con su estilo, que a uno le cuesta porque es más vehemente, más tajante, viene muy bien, porque cuando tiene una convicción, una idea y una posición sobre algo no hay nada que la haga agachar o ir por el costado, siempre de frente. Eso es muy bueno para un Gobierno", manifestó.



Y concluyó: "El presidente está muy contento con esa relación que han establecido, porque han logrado mucha confianza entre ellos, pero también está esto de que si no está de acuerdo, sabe que le va a decir lo que piensa".