El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli aseguró hoy que no hay ningún "inconveniente o irregularidad" en el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino por la deuda que mantenía la empresa.



"No veo cuál podría ser el inconveniente o la irregularidad. Todo el mundo tiene que estar tranquilo que el acuerdo para ser válido tiene que ser homologado por la Justicia. Si el acuerdo es razonable, lo homologarán y asunto terminado y sino se seguirá negociando. No es para hacer las acusaciones que se le hicieron al Gobierno", sostuvo Tonelli.



Para el diputado, la polémica generada en torno al acuerdo fue "una exageración", ya que "todos los acreedores están cobrando de la misma forma".



"La situación es muy clara, la empresa Correo Argentino se presentó en concurso de acreedores y según la ley de quiebra los créditos de los acreedores se congelan y no corren más los intereses", explicó.



Además, el legislador resaltó que "el Correo trató de arreglar con el anterior gobierno pero nunca pudo hacerlo por la negativa a hacerlo".



"El ministro de Comunicaciones decidió que ya era hora de cobrarle la deuda al Correo que tiene con el Estado argentino. Eso fue lo que se arregló con el Correo, cobrarle los 300 millones de pesos, no se le perdonó ni un solo peso", precisó en diálogo con Radio 10.



Asimismo, Tonelli aseguró que le "parece más irregular que el gobierno anterior no haya buscado arreglar con el Correo Argentino": "La otra alternativa es no arreglar y no cobrar nunca, que es peor".



Por otra parte, también defendió el pedido del Gobierno de no renovarle puesto a la jueza de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco luego de que cumpla los 75 años y rechazó las críticas por la postura opuesta que tomó el partido cuando la anterior gestión buscó apartar al entonces miembro de ese tribunal Carlos Fayt "Elena Higthon juró en 2004, 10 años después de la cláusula. Las situaciones son muy distintas, no dijo ni mu de la cláusula constitucional. Creo que ella a los 75 años se tiene que jubilar"