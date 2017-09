Al cumplirse este lunes 11 años de la desaparición del testigo Jorge Julio López se desarrollaban marchas en el microcentro porteño y en La Plata en su memoria.





"A 11 años de que mi viejo no está no tenemos ninguna información y la Justicia no nos brinda lo que necesitamos: no sabemos si es porque no pueden o porque no los dejan", sostuvo ante la prensa el hijo del albañil desaparecido, Rubén López.





El hombre volvió a apuntar "al entorno" del represor Miguel Etchecolatz por el presunto secuestro de su padre, aunque agregó: "A 11 años del inicio de la investigación no tenemos nada, más que sospechas".





"Creemos que desde el entorno de Etchecolatz hicieron esta desaparición, pero todo sigue siendo una incógnita. Quizás con todo este escándalo de (Santiago) Maldonado alguien aporte ahora información sobre mi viejo", agregó.