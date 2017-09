"No separamos a los gendarmes porque tenemos que cuidar a los que cuidan a la gente"

Jorge Lanata entrevistó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro de Justicia, Germán Garavano, para profundizar sobre la desaparición de Santiago Maldonado.



Bullrich sostuvo en Periodismo Para Todos: "Nuestro objetivo principal es encontrar a Santiago, decir que está muerto no lo queremos ni plantear, queremos encontrarlo con vida y estamos poniendo todo para encontrarlo. No queremos prejuzgar antes de que la Justicia actúe en este caso tan difícil".



Sobre las declaraciones de testigos encapuchados, Garavano fue categórico. "A la Justicia no hay que mentirle, no se puede tomar a la ligera una declaración. Hay una persona que está desaparecida, no hay margen para mentir o tirar pistas falsas, tenemos que cuidar esas cosas", sostuvo el ministro de Justicia.



Lanata les preguntó a ambos sobre la hipótesis de que la Gendarmería habría matado a Maldonado. Bullrich confirmó que los están investigando: "No separamos a los gendarmes, porque nosotros tenemos que cuidar a los que cuidan a la gente. La consecuencia de eso implicaba tomar la decisión de trabajar profundamente sobre qué hizo cada uno y llegar hasta su declaración más íntima. Los teléfonos celulares están secuestrados desde primer el momento".





