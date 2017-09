El juez de Esquel Guido Otranto, que investiga la desaparición de Santiago Maldonado, rechazó la posibilidad de apartarse del caso y precisó que la versión de la detención del joven no tiene suficiente fundamento.



De esa manera, Otranto negó que lo vayan a separar de la investigación como pide la familia de Maldonado.



"No hay motivo para que yo me aparte, los argumentos no son conducentes, están sosteniendo que yo di una orden y nunca hablé de despejar la ruta ni ingresar al territorio", señaló.



Asimismo, rechazó que el eventual golpe con una piedra o de un disparo que dicen los gendarmes "no debieron haber incidido en que la persona no cruzara el rúio".



"La hipótesis de la piedra o de un disparo que dan los gendarmes, no debieron haber incidido en que la persona no cruzara el río. Y la versión de que fue detenido no tiene suficiente fundamento", indicó el magistrado en declaraciones al canal La Nación+.



Para Otranto, hay una inconsistencia fundamental "en cómo produce la salida del vehículo en el que supuestamente cargaron a Santiago Maldonado", y puntualizó que una de las opciones más razonables es que se haya ahogado, de acuerdo a las pruebas reunidas.



El juez también remarcó que "es clara la utilización política de este caso" y agregó que "hay partes más interesadas en cuestionar la investigación, que en colaborar".



En ese sentido, remarcó que el rastrillaje con perros no confirmaba la versión que daba la comunidad al señalar: "Si se lo llevaron (en una camioneta), el perro me hubiese llevado allí, pero iba al río".