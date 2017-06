"Motochorros" asaltaron al periodista Víctor Hugo Morales y le robaron un reloj que le había regalado Maradona

El periodista V íctor Hugo Morales fue asaltado por "nmotochorros" en el barrio porteño de Palermo y le sustrajeron un reloj que le había regalado su amigo Diego Maradona hace tres años.



El conductor de C5N relató en su programa que el hecho se produjo muy cerca del canal y reveló que los asaltantes lo amenazaron y lo tomaron del cuello para robarle. Morales detalló que el reloj que le sustrajeron se lo había regalado Maradona durante el Mundial Brasil 2014, cuando ambos conducían el programa "De Zurda" para la señal venezolana Telesur.



El reloj era un Hublot King Power Maradona King Gold Limited Edition Watch, cuyo precio supera está alrededor de 30 mil dólares.



"Tengo tristeza porque me robaron hoy el reloj de Diego, yo sabía que iba a pasar, se sabe que es un reloj caro, si me regala un reloj Maradona lo voy a usar, no lo voy a guardar en una mesa de luz, lo voy a usar, estaba expuesto", contó el periodista.



Además, explicó que había quedado "maravillado con la rapidez" con que fue asaltado y dio detalles de las amenazas que le hicieron los ladrones.



"Uno saluda, otro se acerca a un auto, me tomaron del cuello, 'quedate quieto que te mato, quedate quieto que te mato', me dijo uno tomándome el cuello, luego alguien con habilidad, sin arrancarme el reloj, sabían cómo abrirlo, lo sacó y se subieron a una moto", reveló.



El conductor agregó que "habrán sido menos de 10 segundos, no llegó a 10 la cuenta, con qué rapidez lo hicieron".



"Es el reloj de mi amado Diego Armando Maradona, me lo regaló en el Mundial, fue a Dubai ida y vuelta de apuro, esas cosas que tiene Diego, me lo dio y la caja ya era de un valor indescriptible, me da mucha pena por Diego", cerró.